Fakjů pane učiteli: Název filmu musel schválit soud a natáčení probíhalo v reálné škole za plného provozu

Fakjů pane učiteli, FOTO: © Constantin Film, distr. TV Nova Fakjů pane učiteli, FOTO: © Constantin Film, distr. TV Nova Fakjů pane učiteli, FOTO: © Constantin Film, distr. TV Nova Fakjů pane učiteli, FOTO: © Constantin Film, distr. TV Nova Fakjů pane učiteli, FOTO: © Constantin Film, distr. TV Nova Fakjů pane učiteli, FOTO: © Constantin Film, distr. TV Nova
Německá komedie Fakjů pane učiteli z roku 2013 zaznamenala v kinech natolik ohromný úspěch, že doma v návštěvnosti na hlavu porazila i amerického Hobita. Základem tohoto komerčního hitu však byl velmi problematický název a chaotické natáčení v reálné škole, které připravilo tamním pedagogům doslova peklo na zemi. Lupič u tabule krotí problémovou třídu
Po propuštění z vězení má zloděj Zeki Müller jasno – chce se co nejrychleji dostat ke své schované kořisti. Zjistí však, že přesně nad zakopanými penězi mezitím někdo postavil novou školní tělocvičnu Götheho gymnázia. Aby se ke svému lupu dostal, přijme pod falešnou identitou místo suplujícího učitele. Zatímco po nocích se tajně prokopává pod tělocvičnou, přes den musí pomocí drastických metod krotit ty nejhorší teenagery z problémové třídy. Během falešné pedagogické kariéry ale narazí na upjatou kolegyni Lisi Schnabelstedtovou, která sice jeho neortodoxní chování nesnáší, ale nedokáže se ubránit vzájemné přitažlivosti.
Za obřím komerčním úspěchem (celosvětově utržil v přepočtu přes 77 milionů dolarů a v Německu zaznamenal nejvíc prodaných lístků za posledních šest let) stál promyšlený tah režiséra Bory Dagtekina. Postavu Zekiho totiž napsal Elyasovi M’Barekovi přímo na tělo. Herec musel pro roli projít menší proměnou a díky osobnímu trenérovi přibral osm kilogramů svalové hmoty zaměřené především na hruď.
Mnoho scén na plátně navíc vzniklo jako čistá improvizace. Obzvlášť konverzace mezi Zekim a drze prostořekou žákyní Chantal (Jella Haase) vznikaly přímo před spuštěnou kamerou, což jim dodalo obrovskou autenticitu. V ději se zároveň objevila drobná pocta předchozí práci Elyase M’Bareka. Žáci se Zekim o výtvarné výchově společně tvoří pomalovaný vlakový vagon (takzvaný „Wholetrain“), což odkazuje na stejnojmenný film z roku 2006, ve kterém tento herec taktéž hrál hlavní roli.
Výuka přerušena hvězdami
Štáb nechtěl zbytečně vyhazovat peníze za ateliéry, a proto školní scény situoval do reálného gymnázia Lise-Meitner v bavorském Unterhachingu nedaleko Mnichova. Filmaři původně plánovali využít klid letních prázdnin, ale kvůli zhroucení harmonogramu se muselo točit za plného provozu. Přítomnost filmových celebrit na chodbách logicky způsobila obrovský chaos. Skuteční studenti byli hvězdami natolik pobláznění, že zoufalí učitelé ztratili sebemenší šanci udržet ve třídách klid. Kromě reálné školy štáb navštívil i skutečnou bývalou věznici NDR v berlínské Keibelstraße, kde vznikaly vězeňské scény.
Rozruch nevyvolalo jen natáčení, ale už samotný název. Německý originál „Fack ju Göhte“ si záměrně pohrává s hrubkou ve jméně slavného básníka Johanna Wolfganga von Goetha a zkomoleninou anglické nadávky. Tento krok sice vyvolal pozdvižení mezi učiteli, kteří šíleli z úmyslného prznění gramatiky, ale zároveň dokonale odrážel bídnou úroveň vzdělání hrdiny a jeho žáků.
Boj o název
Mnohem větší problém nastal na právní úrovni. V roce 2015 Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO) odmítl značce zaregistrovat ochrannou známku kvůli vulgárnosti výrazu „Fack ju“. Společnost Constantin Film se odvolala a případ se táhl až do roku 2020, kdy Soudní dvůr Evropské unie dal filmařům za pravdu a dřívější rozhodnutí úřadu zrušil.
Úsměvný herecký detail si mohou v komedii užít odrostlejší němečtí diváci. Roli zoufalé starší učitelky totiž ztvárnila Uschi Glas. Tato herečka se přitom v německé kinematografii v 60. a 70. letech proslavila v sérii „Lümmel“, kde paradoxně hrála přesně opačnou roli – zlomyslnou žákyni, která starším učitelům ze všech sil komplikuje život.
Komedii Fakjů pane učiteli odvysílá stanice Nova Cinema v pátek 6. listopadu od 21:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).