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Češi prohráli v hazardu 68 miliard. Ztráty rostou rychleji než příjmy domácností

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Dennívýzva
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Češi v roce 2025 prohráli v hazardních hrách celkem 68 miliard korun, meziročně o 4,4 miliardy více. Po odečtení inflace se jejich ztráty zvýšily přibližně o 4,4 %, zatímco hrubý disponibilní příjem domácností vzrostl reálně jen o 1,1 %.
Češi prohráli v hazardu 68 miliard. Ztráty rostou rychleji než příjmy domácností

Češi prohráli v hazardu 68 miliard. Ztráty rostou rychleji než příjmy domácností

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 18:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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