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Catherine Bell z JAGu letos oslavila 58. Po letech si opět ostříhala vlasy nakrátko a v obýváku si vypracovala svaly

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Catherine Bell letos oslavila osmapadesáté narozeniny a pochlubila se velkou proměnou postavy i novým účesem. Svůj kultovní sestřih ze seriálu JAG má tak zpět.
David James Elliott a Catherine Bell v seriálu JAG.

David James Elliott a Catherine Bell v seriálu JAG.

Zdroj: FOTO:Sony Pictures Television / distr. TV Seznam
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 21:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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