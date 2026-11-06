Catherine Bell z JAGu letos oslavila 58. Po letech si opět ostříhala vlasy nakrátko a v obýváku si vypracovala svaly

David James Elliott a Catherine Bell v seriálu JAG. FOTO: Sony Pictures Television / distr. TV Seznam David James Elliott a Catherine Bell v seriálu JAG. FOTO: Sony Pictures Television / distr. TV Seznam David James Elliott a Catherine Bell v seriálu JAG. FOTO: Sony Pictures Television / distr. TV Seznam David James Elliott a Catherine Bell v seriálu JAG. FOTO: Sony Pictures Television / distr. TV Seznam David James Elliott a Catherine Bell v seriálu JAG. FOTO: Sony Pictures Television / distr. TV Seznam David James Elliott a Catherine Bell v seriálu JAG. FOTO: Sony Pictures Television / distr. TV Seznam
Catherine Bell se kdysi proslavila jako vojenská vyšetřovatelka v kultovním americkém seriálu JAG a letos v létě oslavila už osmapadesáté narozeniny. Tři desetiletí od začátku natáčení překvapila fanoušky zásadní proměnou a na sociálních sítích ukázala nový krátký sestřih i postavu, kterou si vydřela pravidelným zvedáním činek v obýváku. Zpátky do devadesátek
Když její dcera Gemma nedávno prohlásila, že si tenhle účes prostě musí znovu pořídit, Bell neváhala ani vteřinu. Z jejích dlouhých vlasů zbylo po návštěvě salonu jen krátké tmavé mikádo. Ostříhané vlasy pak s nadšením předvedla na videu přímo z auta, kde se smála do objektivu a ukazovala výsledek od svého kadeřníka.
„Tenhle střih je prostě moc roztomilý na to, abych ho nesdílela ještě jednou. Chrisi, jsi kouzelník,“ napsala na Instagramu k videu ze svého auta.
Doplnila také, že když jí vlastní potomek poradí jít na krátko, je zkrátka čas poslechnout. Fanoušci v komentářích okamžitě reagovali a účes si velmi pochvalovali.
„Vizáž jako z JAGu,“ napsal jeden z fanoušků a podobnosti s Mac si všiml i magazín Hello. Činky v obýváku
Další proměnou prošla její postava. V květnu zveřejnila
srovnání fotek z loňského listopadu a z letošního jara, na kterých je vidět vypracované břicho, a přiznala, že s tím váhala. „Skoro jsem tu druhou fotku nesdílela, cítila jsem se u toho trochu zranitelně. Občas ale všichni potřebujeme připomenout, že změna nepřijde přes noc, ale pomalu, potichu a díky důslednosti, zvlášť když stárneme,“ vysvětlila.
„Minulý listopad jsem v tichosti začala s něčím, co mi úplně změnilo tělo a to, jak se cítím. Jsem silnější než za celé roky,“ pochvalovala si. „Ten tvrdohlavý tuk po čtyřicítce nebo padesátce? Zmizel. Skutečné svaly? Ano. A to pořád cestuji, tohle funguje odkudkoliv, potřebujete jen činky,“ dodala. Podle svých slov nedělala nic extrémního, jen se víc hýbala a doma zvedala činky.
Pravidelně také natáčí videa ze svého obýváku, kde předvádí ranní rutinu i zdravé snídaně. Začátkem června pak fanouškům nabídla čtrnáctidenní výzvu na posílení středu těla.
Návrat Dobré čarodějky
Před kamerou se v posledních letech objevuje hlavně ve filmech stanice Hallmark, naposledy ve vánočním snímku Happy Holidays from Cherry Lane. Dlouhých sedm sezón také strávila u seriálu Dobrá čarodějka, který skončil v roce 2021. Sama k němu ale cítí silné pouto. Už v roce 2024 pro časopis People řekla, že konec natáčení tehdy všechny zaskočil, protože nikdo takové rozuzlení nechtěl a štáb čekal něco jiného.
„Moc mi ten seriál chybí. Chybí mi postava i ta magie. Nevzdali jsme se snahy o natočení filmu,“ připomněla naději na další pokračování. Letos na jaře pak potěšila všechny příznivce, když se na setkání MEGACON na Floridě zničehonic objevila se svými starými hereckými kolegy Jamesem Dentonem a Bailee Madison.
Čeští diváci ji ale pořád nejvíc znají jako Mac ze seriálu JAG, který teď vysílá TV Seznam.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( yahoo, goodhousekeeping, hellomagazine).