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WhatsApp chystá změnu, která se nebude každému líbit

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Přečíst si zprávu na WhatsAppu a přitom neprozradit odesílateli, že jste ji viděli? Na Android míří funkce, která to umožní bez vypínání potvrzení o přečtení. Novinka se objevila v testovací verzi aplikace, má však jeden důležitý háček.
WhatsApp chystá změnu, která se nebude každému líbit

WhatsApp chystá změnu, která se nebude každému líbit

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 04:00

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