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Android umí poznat, že vám někdo ukradl telefon, a sám se zamknout. Funkci má většina mobilů, ale málokdo ji zapnul

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Telefon s Androidem 10 a novějším dokáže pomocí AI rozpoznat typický pohyb při vytržení z ruky a okamžitě zamknout displej. Funkci ale musíte zapnout sami.
Android telefon v ruce, menu, kliknutí

Android telefon v ruce, menu, kliknutí

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 18:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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