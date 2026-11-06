Android umí poznat, že vám někdo ukradl telefon, a sám se zamknout. Funkci má většina mobilů, ale málokdo ji zapnul

Představte si následující situaci: sedíte na lavičce, díváte se do telefonu a někdo vám ho vytrhne z ruky a uteče s ním. Android může v takové chvíli vyhodnotit údaje ze senzorů pohybu a dalších dostupných zdrojů, rozpoznat typický vzorec krádeže a automaticky zamknout displej. Funkce se jmenuje Zámek pro případ krádeže a je součástí širší sady bezpečnostních nástrojů, které Google začal představovat v roce 2024. Dostupnost jednotlivých funkcí se liší podle verze Androidu a konkrétního zařízení. Proč ji ale „málokdo zapnul“? Google veřejně neuvádí, kolik uživatelů ochranu aktivovalo, takže nelze spolehlivě tvrdit, že ji většina lidí nechává vypnutou. Některé funkce je však potřeba zapnout ručně a příslušné nastavení nemusí být na první pohled snadné najít. Obvykle ho najdete v nabídce Nastavení → Google → Všechny služby → Ochrana pro případ krádeže. Pokud váš telefon danou funkci podporuje, vyplatí se zkontrolovat, zda je aktivní.
Pět vrstev ochrany, ne jedna
Kolem ochrany Androidu proti krádeži panuje zmatek i proto, že nejde o jedinou funkci, ale o soubor několika nástrojů. Každý řeší jinou situaci:
- Zámek pro případ krádeže – dokáže automaticky zamknout telefon, pokud rozpozná pohyb odpovídající situaci, kdy vám někdo zařízení vytrhne z ruky a uteče s ním.
- Zámek zařízení pro offline režim – zamkne telefon, pokud se odpojí od internetu za podmínek, které systém vyhodnotí jako podezřelé. Zloděj se totiž může pokusit vypnout mobilní data nebo Wi-Fi, aby ztížil vzdálené dohledání zařízení.
- Zámek po neúspěšném ověření – automaticky zamkne telefon po opakovaných neúspěšných pokusech o jeho odemknutí.
- Dálkové zamykání – umožňuje zamknout telefon na dálku prostřednictvím webu android.com/lock. K zahájení procesu se používá telefonní číslo; služba může vyžadovat další ověření a musí být pro dané zařízení dostupná.
- Ověření totožnosti (Identity Check) – funkce dostupná na podporovaných zařízeních s Androidem 15 a novějším. Mimo nastavená důvěryhodná místa vyžaduje u vybraných citlivých akcí biometrické ověření, například otisk prstu nebo rozpoznání obličeje. Běžný PIN nebo heslo zde nelze použít jako náhradu biometrie.
Další možností je Soukromý prostor (Private Space), který Android 15 přinesl pro oddělení citlivých aplikací a jejich dat od zbytku telefonu. Lze v něm například uchovávat bankovní aplikace a chránit je samostatným zámkem. Nejde však o přímou součást ochrany proti krádeži a dostupnost této funkce se může lišit podle zařízení.
Důležitou roli hraje také Pátrací centrum, které navazuje na službu Find My Device. Umožňuje podporovaný telefon lokalizovat, zabezpečit jako ztracený nebo na dálku vymazat jeho data. Konkrétní možnosti závisí na nastavení zařízení a na tom, zda je v dané situaci dostupné.
Proč nejde o stoprocentní záruku
Zámek pro případ krádeže není neomylný. Automatická detekce se nemusí spustit při každém pokusu o vytržení telefonu a v některých situacích může naopak vyhodnotit běžný pohyb jako podezřelý. Výsledek závisí na okolnostech, dostupných údajích i konkrétním zařízení. Ochrana proto nenahrazuje další bezpečnostní opatření.
A co když zloděj telefon okamžitě vypne? Ani v takovém případě neexistuje stoprocentní záruka, že ho dokážete dohledat. Některé podporované telefony, například vybrané modely řady Google Pixel 8, mohou být prostřednictvím sítě pro hledání zařízení lokalizovatelné ještě určitou dobu po vypnutí. Záleží ale na konkrétním modelu, nastavení a dalších podmínkách. Samotný Zámek pro případ krádeže nezaručuje, že se zařízení podaří najít.
Skutečný přínos celé sady spočívá především v tom, že může zloději ztížit přístup k telefonu a jeho obsahu. Právě první chvíle po krádeži jsou důležité: útočník se může pokusit dostat k bankovním aplikacím, uloženým heslům nebo účtu Google. Zamčený displej a další ověřovací mechanismy mu v tom mohou zabránit nebo situaci alespoň výrazně zkomplikovat.
Jak si ochranu zapnout a co dělat po krádeži
Na podporovaných telefonech najdete příslušné nastavení obvykle v nabídce Nastavení → Google → Všechny služby → Ochrana pro případ krádeže. Zapněte dostupné funkce, zejména Zámek pro případ krádeže, Zámek zařízení pro offline režim a Dálkové zamykání. Pokud váš telefon podporuje Android 15 nebo novější a funkci Ověření totožnosti, můžete nastavit také důvěryhodná místa, například domov a práci.
Pokud vám telefon ukradnou, postupujte následovně:
- Z jiného zařízení otevřete android.com/lock a pokuste se telefon na dálku zamknout.
- Otevřete Pátrací centrum a zkuste zařízení lokalizovat. Podle situace ho můžete označit jako ztracené nebo na dálku vymazat.
- Kontaktujte mobilního operátora a požádejte o zablokování SIM karty.
- Připravte si číslo IMEI pro policii. Policie ČR provozuje databázi odcizených mobilních telefonů, v níž lze zařízení dohledávat podle tohoto identifikačního čísla.
- Pokud telefon používáte pro dvoufázové ověření, využijte záložní kódy nebo jinou dostupnou metodu přihlášení. Zabezpečte také účty, ke kterým mohl mít zloděj přístup.
Android vs. iPhone: jiná filozofie, podobný cíl
Apple nabízí ochranu nazvanou Stolen Device Protection, která zohledňuje polohu telefonu a při určitých citlivých akcích vyžaduje biometrické ověření. Mimo známá místa nelze u chráněných operací jednoduše nahradit Face ID nebo Touch ID zadáním kódu. U některých změn zabezpečení, například změny hesla k účtu Apple, se navíc uplatňuje bezpečnostní prodleva.
Android naproti tomu nabízí několik samostatných vrstev ochrany: automatické zamykání při podezřelém pohybu, zámek při určitých situacích bez připojení k internetu, vzdálené zamknutí a biometrické ověřování citlivých akcí. Nejbližším protějškem funkce Stolen Device Protection od Applu je v tomto případě Ověření totožnosti, nikoli samotný Zámek pro případ krádeže.
Google bezpečnostní funkce Androidu průběžně rozšiřuje a jejich dostupnost se může měnit podle verze systému, výrobce a trhu. Nelze ale automaticky předpokládat, že jsou všechny funkce ve výchozím nastavení aktivní na každém zařízení nebo že se případné změny týkají všech českých uživatelů. Nejlepší je proto zkontrolovat příslušnou nabídku přímo v nastavení svého telefonu.
Nejslabším článkem ochrany tak nemusí být samotná technologie, ale její nastavení. Několik minut věnovaných kontrole zabezpečení vám může v případě krádeže ušetřit spoustu starostí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman