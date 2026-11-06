Útěk z vězení: Mexická vláda zakázala filmařům vstup kvůli citlivosti případu

Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize Útěk z vězení, FOTO: © Columbia Pictures, distr. Česká televize
Akční drama Útěk z vězení z roku 1975 přineslo divákům napínavý příběh o záchraně uvězněného muže. Snímek se sice opíral o skutečnou a dodnes záhadnou událost, ale filmaři museli při natáčení řešit celou řadu produkčních lží a logistických kliček. Mexická vláda totiž štáb do své země vůbec nepustila a hlavní hvězda Charles Bronson inkasovala na tehdejší dobu obrovské peníze. Pilot dostává kšeft na záchranu nevinného
Zkušený pilot Nick Colton (Charles Bronson) obdrží nebezpečnou, ale extrémně lukrativní nabídku. Za 250 tisíc dolarů má osvobodit nevinného muže Jaye Wagnera (Robert Duvall), kterého jeho vlivný a zákeřný dědeček nechal v Mexiku nespravedlivě odsoudit za vraždu a uvěznit. Nick postupně připravuje složitý a riskantní plán záchrany za pomoci vrtulníku. Ve snaze přežít nebezpečnou misi v cizí zemi se spojí s Jayovou zoufalou manželkou.
Přestože Charles Bronson ztvárnil muže odhodlaného riskovat život pro cizí ženu, v reálném životě tvořil s představitelkou Jayovy manželky, herečkou Jill Ireland, manželský pár. Roli drsného pilota s vrtulníkem měl původně ztvárnit Kris Kristofferson, který z projektu ovšem nakonec vycouval. Jeho náhradník Bronson si tak za svou účast odnesl na tu dobu astronomický honorář v hodnotě rovného jednoho milionu dolarů. Samotná produkce také na poslední chvíli ztratila režiséra Michaela Ritchieho. Toho těsně před první klapkou narychlo nahradil Tom Gries.
Kde se točí Mexiko a vymyšlená propagace
Snímek vychází z reálných událostí z roku 1971, kdy z mexického vězení uprchl Američan Joel David Kaplan za asistence právníka a kalifornského pilota s helikoptérou. Okolnosti skutečného případu obklopovalo napojení na americkou tajnou službu CIA, pochybné obvinění z vraždy i Kaplanova někdejší kurýrní práce pro Fidela Castra. Mexická vláda proto vnímala celý případ velmi citlivě a striktně zakázala americkým filmařům točit cokoliv na jejich území.
Štáb proto fiktivní Mexiko vytvořil pomocí důmyslných filmových triků. Pevnost, která představuje nepřekonatelné mexické vězení, našel režisér Tom Gries až v jižní Francii. Rozhodl se využít historickou pevnost Fort de Bellegarde vysoko v Pyrenejích poblíž města Perpignan. Tu za druhé světové války využívalo gestapo jako věznici s maximální ostrahou a podle místních legend po její přístupové cestě vystoupalo mnohem více odsouzených mužů, než kolik jich kdy sešlo dolů.
Letecké záběry vrtulníkové školy se natáčely v Kalifornii a vrakové texaské letiště filmaři zřídili nedaleko Lancasteru pomocí obřích fukarů, dovezené zeminy a suchých pouštních keřů. Část záběrů vznikala také ve Španělsku. Přestože se celý děj opíral o reálné udalosti, studio v reklamní kampani raději tvrdilo, že jde o naprostou fikci.
Změna filmové distribuce a vtip scenáristů
Film se zapsal do hollywoodské historie zcela nevídaným způsobem distribuce. Studio Columbia Pictures ho uvedlo do zhruba tisícovky amerických kin současně prostřednictvím 1300 kopií, což doprovázelo 17 tisíc rozhlasových reklam. Jednalo se o první pokus o takto plošné a okamžité nasycení trhu. Tento revoluční model distribuce se okamžitě ujal a krátce poté ho využil i letní hit Čelisti.
Charles Bronson si ve filmu užil drobný žert, kterým scenáristé mrkli na jeho filmovou minulost. Během plánování záchrany pronese větu, zda mají v plánu postavit dva tunely pro případ, že by dozorci jeden z nich objevili. Tím odkazoval na slavný film Velký útěk, kde patřil mezi hlavní hrdiny a kde vězni stavěli tunely hned tři.
Film Útěk z vězení odvysílá stanice ČT2 v pátek 6. listopadu od 21:20.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).