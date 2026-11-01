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Američané rozsypali nad Zemí měděné jehly. Vojenské spojení opravdu fungovalo

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Projekt West Ford v roce 1963 ověřil spojení přes pás měděných dipólů. Náplň se však rozptýlila jen částečně a část shluků vydržela na oběžné dráze desítky let.
Bílý kulový kryt teleskopu Westford na válcové základně mezi stromy

Bílý kulový kryt teleskopu Westford na válcové základně mezi stromy

Zdroj: Daderot / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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