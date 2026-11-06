Výsledky FP1 VC Brazílie: Nejrychlejší Norris a mnoho juniorů na trati

První volný trénink na brazilské trati Interlagos začal velmi pozvolna. Teplota asfaltu se držela na 40 stupních Celsia, okolí mělo 23°C. Bylo docela zataženo, ale na nedělní závod je slibován silný déšť.
První se na trať vydal junior Alpine, Gabriele Mini. Lewis Hamilton, Liam Lawson, Fernando Alonso a Lando Norris ho brzy následovali. Po 10 minutách vyjel i nový mistr světa, Andrea Kimi Antonelli!
Mnoho týmů, podobně jako během mexických tréninků, propůjčilo jeden ze svých monopostů jezdcům z nižších kategorií. Došlo tak během této hodiny k mnoha problémům a výjezdům z trati. Freddie Slaterovi se zastavila Audi uprostřed okruhu, a způsobil červenou vlajku, protože monopost musí maršálové odtáhnout. Nejrychlejší čas, 1:12.959, v tento moment patřil Verstappenovi, na paty mu ale šlape Antonelli s 1:13.044.
No luck for teenage rookie Freddie Slater
After severely limited running at practice in Mexico he’s come to a halt at the side of the track in Sao Paulo
RED FLAG
#F1 #BrazilGP https://t.co/Y3AwUr6PuF
— Formula 1 (@F1) November 6, 2026
Luke Browning vyjel s Williamsem pouhá dvě kola před červenou vlajkou, takže se na trati moc neohřál. Přerušení tréninku také nepotěšilo Coltona Hertu. Junior Cadillacu, hypotetický náhradník Bottase na příští sezónu, potřebuje odjezdit ještě 24 kol, aby získal dostatek bodů pro superlicenci a mohl závodit ve formuli 1. Američan závodil například s Indycar a F2.
Zpět ale k našim hlavním pilotům. Jsme v polovině tréninku a Antonelli stanovil nejrychlejší čas. Isack Hadjar si mezitím stěžoval na pohyblivost své sedačky. Verstappen si stěžoval na problémy s převodovkou a jak už je zvykem, zajel samé fialové sektory. Třetí se chvíli držel Colapinto a poté Gabriel Bortoleto, dlouho jim to ale nevydrželo.
Alexander Albon také řešil technické problémy a 20 minut před koncem tréninku svůj monopost odstavil. Byl však šikovnější než Slater, takže nebyla nutnost přerušit jízdu ostatních pilotů. Lando Norris překvapil časem 1:11.717.
Růžová Alpine, i když s jezdci ve speciálních žlutých kombinézch, dnes celkem překvapuje. Mini a Colapinto se drží mezi 7. a 9. místem. Deset minut před koncem se Hamilton prodral na čtvrtou příčku, nad ním Verstappen, Antonelli a stále nejrychlejší Norris. Dino Beganovic dostal příkaz od týmu odstavit své (Leclercovo) Ferrari.
Herta zajel požadovaný počet kol a má tak splněné podmínky pro vstup do královny motorsportu! Zbytek pole své časy ještě vylepšoval, ale první příčky žebříčku se nezměnily. První dojel Norris, druhý Antonelli a třetí Verstappen.
Další trénink můžete sledovat dnes v osm hodin večer.