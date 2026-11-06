Nova Cinema zasvětí sobotní večer boji s temnotou. První díl Pána prstenů vás přenese do jiného světa

Dřevěný trám zasáhl čaroděje přímo před kamerou
Temný stín prastaré moci procitá a osud celého světa náhle spočívá na bedrech nejméně pravděpodobného hrdiny. Skromný obyvatel poklidného venkovského kraje zdědí předmět, jenž v sobě ukrývá veškerou moc Temného pána. Devět přízračných jezdců bez tváře se blíží k hranicím a někdo musí něco podniknout.
Vizuální styl staví na kontrastu idylických zelených kopců a temných, mlhou zahalených lesů. Hudební kulisa skladatele Howarda Shora kombinuje monumentální orchestrální pasáže s intimními keltskými motivy. Diváci v sále zažívají pocit, jako by se sami stali součástí nebezpečné výpravy napříč krajinou plnou nástrah.
Na place vznikaly momenty, které scénář vůbec neplánoval. Zkušený představitel starého čaroděje v jedné z úvodních scén nešťastně narazil čelem do dřevěného stropního trámu malého obydlí. Šlo o skutečnou nehodu přímo během natáčení, ale herec nevypadl z role a režisér tento autentický záběr ponechal ve finálním střihu.
Řeč je o kultovním snímku Pán prstenů: Společenstvo prstenu z roku 2001. Režisér Peter Jackson v něm přivedl k životu nesmrtelné dílo J. R. R. Tolkiena. V hlavních rolích se představili Elijah Wood jako hobit Frodo Pytlík, Sir Ian McKellen jako čaroděj Gandalf a Sean Bean v roli Boromira.
Šerm, elfština a jízda na koni v plné zbroji
Než se kamery vůbec rozběhly, všichni hlavní herci absolvovali náročný dvouměsíční výcvik. Program zahrnoval intenzivní kurz historického šermu pod vedením mistra zbraní Boba Andersona, který předtím trénoval herce pro Star Wars. Součástí přípravy byla také jízda na koni a lingvistický nácvik fiktivního elfského jazyka sindarinu, jehož gramatiku a fonetiku vytvořil sám Tolkien.
Výsledkem byla naprostá fyzická i psychická oddanost projektu. Herci zvládali akční sekvence bez dublérů a elfské repliky vyslovovali s takovou přirozeností, že lingvisté z univerzit dodnes analyzují jejich výslovnost jako referenční materiál.
Během natáčení v horském terénu docházelo k extrémním situacím. Herec Sean Bean (Boromir) trpěl panickým strachem z létání helikoptérou. Zatímco ostatní členové štábu létali na natáčení horských scén v Novozélandských Alpách vrtulníkem, Bean vyrážel každé ráno dvě hodiny pěšky do prudkého kopce, přestože měl na sobě brnění, které vážilo přes 20 kilogramů.
Jacksonův finanční zázrak
Produkční rozpočet prvního dílu činil 93 milionů dolarů, přičemž celá trilogie vyšla na 281 milionů USD. Studio New Line Cinema riskovalo vše na jednu kartu: všechny tři filmy natáčelo najednou během 274 dní v kuse, což byla v roce 1999 bezprecedentní sázka do loterie.
Pokud rozpočet přepočteme na dnešní ceny s ohledem na inflaci, odpovídá částce přibližně 160 až 165 milionů dolarů. V porovnání s dnešními hollywoodskými fantasy blockbustery, jejichž rozpočty běžně přesahují 250 až 300 milionů dolarů, šlo o mimořádně efektivně využitý kapitál.
Produkce dokázala zkombinovat masivní praktické kulisy (například kompletní vesnice Hobitín s 37 funkčními hobitími norami), ručně vyráběné masky a průlomové počítačové efekty digitální dílny Weta Digital. Tým Wety vyvinul pro film revoluční software MASSIVE, který poprvé v historii umožnil realistickou simulaci tisíců bojovníků v bitvách.
Oscarový hit milují i diváci
Na českém portálu Kinobox.cz si snímek drží mimořádné hodnocení 91 %.
Odborná porota Americké filmové akademie udělila snímku 4 Oscary: za nejlepší kameru (Andrew Lesnie), vizuální efekty, masky a filmovou hudbu (Howard Shore). Snímek získal také 5 cen BAFTA a v České republice Cenu čtenářů časopisu Cinema v rámci Českého lva.
Celosvětové tržby dosáhly astronomické výše 897,5 milionu dolarů. V českých kinech zaznamenal film obrovský ohlas: přilákal celkem 819 322 diváků a utržil 84,1 milionu korun. Šlo o druhý nejnavštěvovanější film roku 2002 v českých kinech hned po Harrym Potterovi.
Kdy si velkolepou cestu Středozemím vychutnat?
Pán prstenů: Společenstvo prstenu je ideální volbou pro milovníky epického fantasy, kteří oceňují precizní řemeslnou práci a autentické herecké výkony. Snímek nabízí bezmála tříhodinový únik do světa, kde se mísí lidská křehkost s monumentálním měřítkem dobra a zla.
Stanice Nova Cinema vysílá film v sobotu 7. listopadu 2026 ve 20:00. Televizní repríza proběhne v neděli 8. listopadu 2026 ve 14:10 na stejné stanici. Snímek je také dostupný na streamovací platformě Max.
Zdroje článku: kinobox.cz, cool.iprima.cz, people.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá