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Nova Cinema zasvětí sobotní večer boji s temnotou. První díl Pána prstenů vás přenese do jiného světa

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Zatímco ostatní členové štábu létali na natáčení do Novozélandských Alp helikoptérou, jeden herec každé ráno vyrazil pěšky. Dvě hodiny kráčel strmým svahem v kompletním kovovém brnění, protože se létání bál.
Nova Cinema zasvětí sobotní večer boji s temnotou. První díl Pána prstenů vás přenese do jiného světa

Nova Cinema zasvětí sobotní večer boji s temnotou. První díl Pána prstenů vás přenese do jiného světa

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 17:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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