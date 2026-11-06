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Ministr Šťastný si rýpl do omezeného vysílání České televize: Jeho výrok mnozí považují za skandální důkaz

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KOMENTÁŘ / Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu se rozhodli ozvat, jenže se dočkali posměšků. Ministr Boris Šťastný si rýpl do omezeného vysílání.
Fotografie Borise Šťastného

Fotografie Borise Šťastného

Zdroj: Foto: NextFoto, Boris Šťastný setkání k 8. výročí televize XTV, Xaver Live a Radio Xaver
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 17:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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