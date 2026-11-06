Ministr Šťastný si rýpl do omezeného vysílání České televize: Jeho výrok mnozí považují za skandální důkaz

KOMENTÁŘ / Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu se rozhodli ozvat, jenže se dočkali posměšků. Ministr Boris Šťastný si rýpl do omezeného vysílání.
Přiznejme si jednu věc. Veřejnoprávní média nejsou bez chyby. Někdy nás rozčilují, někdy s nimi nesouhlasíme a někdy bychom nejraději vypnuli televizi úplně. Jenže přesně v tom je svoboda. Můžeme je kritizovat dle libosti, nesouhlasit s nimi a chtít po nich lepší práci. Co bychom ale určitě dle naší redakce In-Lifestyle.cz chtít neměli, je jejich závislost na politické reprezentaci.
Když se za média postaví i ti, kteří před kamerou běžně nestojí
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu mají v každém případě právo protestovat proti plánovanému přesunu financování pod státní rozpočet i snížení finančních prostředků, které mají mít tyto instituce k dispozici. Nejde ani tak o pohodlí a ani o boj za vlastní výplaty. Jde především o obavu, že média, která mají politikům možnost klást i ty nepříjemné otázky, budou finančně závislá právě na politicích. Víc k důvodům stávky uvádí Česká televize ve svém oznámení o omezení vysílání.
Podpora Terezy Kostkové nebo víc než tří stovek českých sportovců není jenom hezkým gestem pro sociální sítě. Je to připomínka, že veřejnoprávní média nejsou majetkem redaktorů ani politiků. Patří do prostoru, který má sloužit veřejnosti. Kostková mluvila o tom, že rozhodují především činy. Sportovci zase připomněli, že Česká televize a Český rozhlas odnepaměti dávají prostor jejich výkonům i příběhům. A tak se teď rozhodli jim podporu vrátit.
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Archivní vtípek místo odpovědi na vážnou otázku
A pak přišel ministr Boris Šťastný se svou poznámkou, že ho omezené vysílání ČT zaujalo víc než běžný program. Archivní záběry z počátku 60. let ho zřejmě pobavily. Když se ale bavíme o nezávislosti médií, návrat do doby, kdy se veřejný prostor rozhodně nepyšnil svobodnou žurnalistikou, není zrovna nejšťastnější volba. Šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal mu to také připomněl ve svém příspěvku na Instagramu. Oba aktéry jsme oslovili s tím, aby se k celé věci dále vyjádřili, do uzávěrky tohoto článku jsme ale jejich vyjádření neobdrželi.
Na celé situaci je přitom zvláštní ještě jedna věc. Zástupci vlády opakovaně mluví o potřebě věcné debaty, argumentů a klidného vysvětlování. Jenže když pak sami přicházejí s podobnými ironickými poznámkami na adresu veřejnoprávního vysílání, svým vlastním výzvám příliš nepomáhají. Těžko lze na jedné straně vyzývat k seriózní diskusi a na druhé si z tématu, které vyvolává obavy o nezávislost médií, dělat legraci. Pokud má být debata skutečně věcná, měla by tak vypadat i komunikace těch, kteří ji požadují.
Nezávislost není luxus. A stávka není rozmar
Stávkující nemusíme hned považovat za lidi, kteří mají vždycky pravdu. Ale jejich obavy si zaslouží seriózní debatu, ne ironické poznámky. Politici mají být připraveni snášet kritiku, nepříjemné otázky i kontrolu. To je součást jejich práce, ne osobní křivda. My jsme osobně na straně zaměstnanců, kteří se ozvali. Ne proto, že by Česká televize nebo rozhlas nemohly fungovat lépe, ale proto, že svobodná média potřebujeme právě kvůli tomu, aby se mocní nemuseli zpovídat jen tehdy, když se jim to hodí.
A jestli někomu vadí jeden den omezeného vysílání, měl by si položit ještě jednu otázku: co by nám vadilo víc. Den bez oblíbeného pořadu, nebo média, která se začnou ohlížet na to, kdo jim právě drží finanční kohoutek? Co myslíte vy? Byla stávka oprávněným varováním, nebo podle vás zaměstnanci zvolili špatný způsob protestu? A komu má podle vás veřejnoprávní médium skládat účty především – veřejnosti, nebo politikům?
Autorský komentář redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Když se stávkuje za svobodu médií, ministr Šťastný se baví archivem. Veřejnoprávní televize však nemá být hračka politiků byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.