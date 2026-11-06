Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zimní tržnice v Olomouci brzy otevře kluziště. Bude vám chybět vyhlídkové kolo?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plocha olomoucké tržnice se v těchto dnech už proměňuje do své zimní verze, v poslední fázi instalace je rozměrné venkovní kluziště i dřevěné prodejní stánky. V předvánočním období bývalo v posledních letech součástí atrakcí na prostranství i vyhlídkové kolo, to ale letos bude chybět.
Zimní tržnice v Olomouci brzy otevře kluziště. Bude vám chybět vyhlídkové kolo?

Zimní tržnice v Olomouci brzy otevře kluziště. Bude vám chybět vyhlídkové kolo?

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 17:19

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
TIP NA VÝLET: Mladeč nejsou jen jeskyně, ale také Rytířská síň nebo Čertův most
TIP NA VÝLET: Mladeč nejsou jen jeskyně, ale také Rytířská síň nebo Čertův most
Odpadové centrum v Olomouci vytřídí dřevo i textil. Zajistí osmdesát obcí kraje
Odpadové centrum v Olomouci vytřídí dřevo i textil. Zajistí osmdesát obcí kraje

Osmdesátka obcí a měst v Olomouckém kraji se nemusí obávat o to, jak bude likvidovat své odpady. Krajská...

Poprask kvůli krajtě na Šternbersku. Policisté u domu našli jen hračku
Poprask kvůli krajtě na Šternbersku. Policisté u domu našli jen hračku

Šternberské policisty zalarmoval ve čtvrtek večer oznamovatel, podle kterého se měl v blízkosti rodinného...

Na Přerovsku osobní vlak usmrtil člověka, provoz na trati byl zastaven
Na Přerovsku osobní vlak usmrtil člověka, provoz na trati byl zastaven

Na frekventované železniční trati z Přerova do Brna dnes ráno u Věžek na Přerovsku osobní vlak srazil a...

Olomoucké Vánoce ozdobí mohutný smrk. Na Horní náměstí poputuje z Paseky
Olomoucké Vánoce ozdobí mohutný smrk. Na Horní náměstí poputuje z Paseky

Po několika letech se stane ozdobou vánočního Horního náměstí v Olomouci smrk stříbrný. Čtrnáct metrů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.