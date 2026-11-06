Zimní tržnice v Olomouci brzy otevře kluziště. Bude vám chybět vyhlídkové kolo?

Podzimní a zimní program se na tržnici rozběhne už příští týden, první velkou akcí je Svatomartinská Olomouc, která připadne na víkend 13. a 14. listopadu. V následujících týdnech pak naváže projekt Led & Fest Tržnice. Kromě rozměrného venkovního kluziště nabídne zimní areál i gastronomické provozy, gril, občerstvení, teplé nápoje, punče a svařené víno.
Pro letošní rok ale nebude na tržnici více než 30 metrů vysoké vyhlídkové kolo, které nabízelo nové pohledy na centrum a svým nasvícením také tvořilo zajímavý prvek v této části města.
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V předchozích letech zajišťovala trhy i kluziště společnost Kulturní Olomouc, která je rovněž organizátorem hlavních trhů na Horním a Dolním náměstí. Kvůli neúspěšné zakázce na dalších pět let, kterou bude radnice opakovat v příštím roce, se letos řeší vánoční trhy na náměstích přímým zadáním právě Kulturní Olomouci. Ale akce na tržnici je tentokrát pořadatelsky oddělená.
Město přes Výstaviště Flora pronajalo plochu společnosti Sidetoside, která do svého konceptu ke kluzišti a dalšímu programu vyhlídkové kolo nezařadilo. „S instalací vyhlídkového kola nepočítáme,“ potvrdila Dana Kvapilová za organizátory projektu Led & Fest Tržnice.
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„Takový požadavek pro vánoční trhy na tržnici není a ani v minulosti nebyl, byla to aktivita provozovatele. Je to v gesci agentury, v rámci zákonných podmínek si tam může atrakci po získání všech povolení umístit. Městská společnost Výstaviště Flora bude pronajímat plochu za účelem vánočních trhů, ale jakým způsobem budou řešeny, to už je záležitostí nájemce,“ objasnil situaci ohledně vyhlídkového kola před časem náměstek primátorky pro oblast kultury Viktor Suchanek (Piráti).
Dění na tržnici by se mělo rozběhnout od středy 11. listopadu, kdy je v plánu zahájení provozu ledové plochy o rozměrech 30 x 15 metrů. Komplikací pro start bruslení může být případně deštivé či příliš teplé počasí. Ledový festival má trvat celkem 62 dnů až do 11. ledna. Kolo sice na tržnici nebude, ale prostranství má tentokrát nabídnout zážitky jako show na ledě, diskobruslení, koncerty, vystoupení pro děti, ohnivé show či silvestrovskou zábavu.
„Součástí připravovaného programu budou tematické víkendy, aktivity pro děti a rodiny, středeční programy zaměřené na studenty a čtvrteční a páteční setkávání. Počítá se také s možností firemních večírků a společenských setkání. Záměrem pořadatelů je vytvořit dostupné místo pro různé generace a příležitosti. Tržnice má být prostorem, kam se dá přijít na brusle, s přáteli na sklenku vína po práci, na horký punč nebo jen na chvíli zpomalit v předvánočním shonu,“ popsali letošní pojetí nejen vánoční tržnice pořadatelé, podrobné informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách.