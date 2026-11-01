Tisíc moderních tanků a stovky děl. Polsko buduje nejsilnější armádu Evropy

Polsko investuje do obrany přes čtyři procenta hrubého domácího produktu a buduje nejmohutnější pozemní sílu v Evropě. Na jeho východní hranici vzniká neprostupná ocelová hráz tvořená stovkami moderních tanků a dělostřeleckých systémů.
Když ruská armáda v únoru 2022 zaútočila na Ukrajinu, ve Varšavě padlo jednoznačné strategické rozhodnutí. Polští představitelé odmítli představu, že by se případná obrana vlastního území vedla až na linii řeky Visly, což by znamenalo vydat východní regiony nepříteli. Polská doktrína proto velí zastavit jakéhokoliv agresora přímo na státní hranici. K tomu je však potřeba ohromná konvenční palebná síla, stovky těžkých obrněnců a moderní dělostřelectvo. Oficiální strukturu a priority polského ozbrojeného sboru přehledně shrnuje tamní ministerstvo národní obrany
Ministerstwo Obrony Narodowej. Polsko se tímto krokem stalo klíčovým opěrným bodem kolektivní obrany, což potvrzuje také oficiální alianční program pro posílení východního křídla Severoatlantické aliance NATO. Zatímco většina západních zemí nakupuje techniku v desítkách kusů, Polsko objednává stovky a tisíce strojů.
Nejvýraznějším symbolem polské proměny jsou těžké tankové síly. Polsko se rozhodlo nevsadit na jediného dodavatele a rozdělilo zakázky mezi Spojené státy a Jižní Koreu. Z Ameriky míří do polských posádek dvě stě padesát nejnovějších tanků M1A2 SEPv3 Abrams, které doplňuje sto šestnáct dříve pořízených strojů verze M1A1. Tyto sedmdesátitunové kolosy vynikají masivním pancířem z ochuzeného uranu a bezkonkurenční termovizí. Zároveň Varšava podepsala obří kontrakt na nákup jihokorejských tanků K2 Black Panther. Prvních sto osmdesát strojů dodal Soul přímo ze svých výrobních linek a další stovky kusů vzniknou v licenční verzi K2PL přímo v polských závodech. Tank K2 je zhruba o patnáct tun lehčí než Abrams, má hydropneumatický podvozek schopný měnit světlou výšku a díky automatickému nabíjení vystačí s tříčlennou posádkou. V součtu s modernizovanými německými tanky Leopard 2 bude mít polská armáda přes tisíc moderních tanků, což je více, než kolika disponují Velká Británie, Německo a Francie dohromady.
Muniční tepna pro Ukrajinu. Kde v Česku vznikají dělostřelecké granáty
Válka na Ukrajině potvrdila, že dělostřelectvo zůstává rozhodujícím faktorem bojiště. Polsko proto masivně investuje do samohybných houfnic ráže sto padesát pět milimetrů standardu NATO. Pýchou domácího průmyslu je houfnice AHS Krab, která spojuje korejský pásový podvozek, britskou věž a polský digitální systém řízení palby Topaz. Tento systém dokáže přijímat data z průzkumných dronů FlyEye a zaměřit cíl během několika desítek sekund. Protože domácí kapacity továrny Huta Stalowa Wola nestačily tempu přezbrojení, Polsko přikoupilo stovky osvědčených houfnic K9A1 Thunder z Koreje. Dělostřeleckou raketovou pěst pak tvoří americké salvové raketomety HIMARS a jihokorejské systémy K239 Chunmoo. Poláci tyto raketomety montují na osvědčené domácí pancéřované podvozky Jelcz s pohonem všech osmi kol.
Polská samohybná houfnice AHS Krab ráže sto padesát pět milimetrů během ostré střelby na aliančním cvičení.
Moderní tanky nemohou bojovat bez podpory pěchoty, jenže polské mechanizované prapory dlouhá léta spoléhaly na beznadějně zastaralá sovětská bojová vozidla BVP 1. Odpovědí polských inženýrů je zbrusu nový stroj BWP Borsuk. Na rozdíl od těžkých západních vozidel si Borsuk zachovává schopnost plavby, což mu umožňuje překonávat řeky a bažiny bez mostů. Srdcem vozidla je bezosádková dálkově ovládaná věž ZSSW 30 osazená rychlopalným kanonem Bushmaster ráže třicet milimetrů, spřaženým kulometem a odpalovacím zařízením pro dvě protitankové řízené střely Spike. Spolu s kolovými obrněnci Rosomak osm krát osm tak polská pěchota získává špičkovou ochranu a ničivou palebnou sílu.
Nové polské obojživelné bojové vozidlo pěchoty BWP Borsuk s dálkově ovládanou věží ZSSW 30.
Pozemní síly potřebují spolehlivé krytí ze vzduchu. Páteř stíhacího letectva dosud tvořily americké letouny F 16 Block 52 plus. K nim Polsko pořídilo čtyřicet osm lehkých bojových letounů FA 50 Fighting Eagle z Jižní Koreje a objednalo třicet dva nejmodernějších neviditelných stíhaček páté generace F 35A Lightning II. Pro přímou palebnou podporu vojsk na zemi schválil Washington prodej neuvěřitelných devadesáti šesti bitevních vrtulníků AH 64E Apache Guardian, což z Polska udělá největšího uživatele těchto létajících tanků mimo Spojené státy. Celý prostor chrání komplexní protiraketový systém Wisla založený na bateriích Patriot a systém Narew s britskými střelami CAMM.
Ocelová lavina by byla k ničemu bez odhodlaných a vycvičených lidí. Polsko spustilo dobrovolnou základní vojenskou službu s nadstandardním finančním ohodnocením a buduje vojska územní obrany. Cílem je vytvořit profesionální armádu čítající tři sta tisíc vojáků, což by byla nejpočetnější ozbrojená síla v evropském křídle Aliance. Největší zkouškou pro Polsko bude logistika, protože současný servis americké, korejské, německé a domácí techniky klade extrémní nároky na sklady dílů i mechaniky. Varšava však vysílá celému světu jasný signál, že jakákoliv myšlenka na napadení polského území by pro útočníka znamenala jistou a zdrcující porážku.
Česká houfnice Dana na Ukrajině: Rychlý podvozek Tatra chrání posádku před odvetnou palbou Zdroje fotografií Tank K2 Black Panther v polských barvách na cvičení: Staff Sgt. Matthew Foster / U.S. Army / Wikimedia volné dílo Samohybná houfnice AHS Krab při střelbě: Gavin Ching / U.S. Army / Wikimedia volné dílo Bojové vozidlo pěchoty BWP Borsuk: Ministerstwo Obrony Narodowej / Wikimedia CC BY 3.0 pl