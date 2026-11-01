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Tisíc moderních tanků a stovky děl. Polsko buduje nejsilnější armádu Evropy

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Polsko mohutně zbrojí a dává na obranu přes čtyři procenta HDP. Zjistěte, jaké moderní tanky, děla i stíhačky nakupuje a jak silná je polská armáda.
Jihokorejský hlavní bojový tank K2 Black Panther v polských barvách během cvičení na východě Polska

Jihokorejský hlavní bojový tank K2 Black Panther v polských barvách během cvičení na východě Polska

Zdroj: Staff Sgt. Matthew Foster / U.S. Army / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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