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Jihlavská interna v novém: Dárci přispěli nakonec na modernizaci dvou pokojů

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Téměř 200 tisíc korun. Takovou částku se nakonec podařilo vybrat v rámci každoroční akce zvané Vánoční pokoj, kterou organizuje jihlavská nemocnice. V rámci třináctého ročníku prošly modernizací hned dva pokoje na interně.
Jihlavská interna v novém: Dárci přispěli nakonec na modernizaci dvou pokojů

Jihlavská interna v novém: Dárci přispěli nakonec na modernizaci dvou pokojů

Zdroj: Nemocnice Jihlava (redakčně upraveno)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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