Jihlavská interna v novém: Dárci přispěli nakonec na modernizaci dvou pokojů

Jihlavská interna v novém: Dárci přispěli nakonec na modernizaci dvou pokojůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihlavská interna v novém: Dárci přispěli nakonec na modernizaci dvou pokojůZdroj: Nemocnice Jihlava (redakčně upraveno)
Článek byl publikován 01.10.2026 09:04
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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