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Řidič na Žďársku popil alkohol a nezvládl řízení. Auto otočil na střechu

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Více než třicetitisícová škoda vznikla při středeční dopravní nehodě na Žďársku. Tu má na svědomí devětačtyřicetiletý řidič ve vozidle Seat. Policejní mluvčí Michaela Lébrová k tomu dodala, že za volant usedl opilý.
Řidič na Žďársku popil alkohol a nezvládl řízení. Auto otočil na střechu

Řidič na Žďársku popil alkohol a nezvládl řízení. Auto otočil na střechu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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