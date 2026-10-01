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Po protestu aktivistů v Markvarticích stoupl u prasnic počet potratů, uvedli veterináři

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Po nedělním neoprávněném vstupu aktivistů do chovu v Markvarticích na Jihlavsku se u prasnic začíná objevovat vyšší počet potratů, uvedla Státní veterinární správa (SVS). Přítomnost mnoha neznámých lidí podle veterinářů vyvolává ve zvířatech nepřiměřený stres.
Po protestu aktivistů v Markvarticích stoupl u prasnic počet potratů, uvedli veterináři

Po protestu aktivistů v Markvarticích stoupl u prasnic počet potratů, uvedli veterináři

Zdroj: Poskytli aktivisté
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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