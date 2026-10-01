Po protestu aktivistů v Markvarticích stoupl u prasnic počet potratů, uvedli veterináři

Chov obsadilo přes 20 aktivistů, kteří uvedli, že chtěli upozornit na podmínky v těchto chovech. Další aktivisté s transparenty byli před bránou podniku. Vybrali si ho náhodou. SVS považuje takové chování za velmi rizikové i kvůli nebezpečí zavlečení nákaz. ČTK to sdělil její mluvčí Petr Vorlíček.
„Vstupem nepovolaných osob, které neprošly hygienickou smyčkou, byla všechna chovaná zvířata vystavena vysokému riziku zavlečení nebezpečné nákazy," uvedl mluvčí Petr Vorlíček. Krajská veterinární správa, která se případem zabývá, provede v chovu šetření. Neoprávněný vstup aktivistů do porodny prasnic odsoudila krajská agrární komora.
Chov v Markvarticích je oplocený, brána a vstupy do hal zamčené. Aktivisté se dostali do hospodářství větracími okénky, uvedla SVS. „Žádný protest neopravňuje kohokoli k tomu, aby nelegálně pronikal do chovu hospodářských zvířat, kde jeho přítomnost způsobuje zvířatům vážné problémy," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Zavlečení například afrického nebo klasického moru prasat by mělo pro hospodářství podle SVS až fatální následky. Všechna zvířata by musela být utracena, zlikvidována a bylo by vymezeno uzavřené pásmo s přísnými opatřeními pro chovatele.
Prasata v Markvarticích chová Zemědělská společnost Stará Říše. Podnik si aktivisté pro svůj protest vybrali náhodou, řekla v neděli jejich mluvčí. Stal se pro ně zástupcem dalších chovů, kde prasnice přivádí na svět selata v porodních klecích, v nichž tráví bez možnosti volného pohybu několik týdnů.
Jak organizátoři informovali média, šlo o doposud největší přímou akci pro zvířata v Česku. Cílem bylo umožnit médiím přímo na místě zdokumentovat a ukázat veřejnosti podmínky, ve kterých zvířata žijí.
Pět týdnů ve výkalech a zápachu
Protestující mluvili třeba o tom, jak matky malých selat jsou nuceny rodit velké počty mláďat a následně v bolestech ležet na tvrdém betonu v malé kleci, ve které mohou pouze ležet, stát či sedět. „Svá mláďata si nemohou pořádně prohlédnout, olízat ani očichat, v takzvaných porodních klecích se totiž nemohou ani otočit. V prostředí plném výkalů a intenzivního zápachu tráví mladé matky pět nekonečných týdnů. Jsou tam sevřené mezi kovovými zábranami, bez možnosti udělat alespoň pár kroků, přirozeně se starat o svá mláďata, nebo se alespoň otočit za bolestí, která každý porod provází," popsali aktivisté.
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Redakce Jihlavské Drbny se v neděli dopoledne obrátila na majitele objektu, tím je Zemědělské družstvo Stará Říše. „Vniknutí na soukromý pozemek, porušení veterinárních předpisů, protože vnikli na porodnu prasnic, takže podáváme trestní oznámení. Co víc k tomu chcete slyšet?" reagoval Jan Doležal, kterého protest rozhodně nenechal klidným.
Potyčka s farmářkou
Zásah policie redakci před půl desátou potvrdila mluvčí protestní akce, která si nepřála uvést svoje jméno. „Uvnitř mělo dojít k nějaké menší potyčce s farmářkou. Policie vynesla aktivisty před halu. Sjíždí se sem auta, jsou tady policejní psi. Venku je tým, který zpívá a skanduje pokřiky," popsala dění na místě.
Přivolaná policie vyzvala lidi k odchodu ze stáje. Když to neudělali, začala je po přibližně dvou hodinách odvážet na služebnu. Mluvčí policie Michaela Lébrová pak řekla, že jsou podezřelí z přestupku. V rukou policistů nakonec skončilo 24 aktivistů.