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Ranní nehodu na D1 nepřežil dvaatřicetiletý řidič. Policie hledá důležité svědky

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Lidský život vyhasl dnes dopoledne na dálnici D1. Dvaatřicetiletý řidič nepřežil střet s nákladním vozidlem. V této souvislosti se nyní policie obrací na veřejnost, která by mohla pomoci s důležitým svědectvím.
Ranní nehodu na D1 nepřežil dvaatřicetiletý řidič. Policie hledá důležité svědky

Ranní nehodu na D1 nepřežil dvaatřicetiletý řidič. Policie hledá důležité svědky

Zdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 14:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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