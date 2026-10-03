Jde to. Jak v obchodě vybrat vždy čerstvé maso

Znáte to. Přijdete domů z obchodu s tím, že začnete vařit oběd. Nic zvláštního, jakási klasika mnohých domácností zejména o víkendu. Když se vám ale podaří rozbalit vaničku s masem, zjistíte, že se zrovna o dvakrát čerstvé a kvalitní kousky nejedná. Nepříjemnému překvapení se přitom dá často předejít už v samotné prodejně. Maso lze do určité míry z hlediska kvality poznat. Pokud samozřejmě něco takového člověk zjistí už v obchodě, může balíček vrátit a nebude ho to nic stát.
Tip: Rozmrazujete maso špatně? Může k vám dorazit i sanitka.
Test pomocí stlačení masa prstem
Není nic jednoduššího. Vytáhněte si z chladicího boxu v obchodě konkrétní balíček masa a zkuste maso lehce stlačit prstem. Maso je vakuově baleno, takže mu nijak neublížíte. Jestliže se důlek, který vytvoříte prstem přímo do masa, velmi rychle stáhne do původní podoby, měli byste mít vyhráno a maso je skutečně čerstvé. Hladina vody ve masu by měla být v pořádku, V opačném případě se vyplatí balíček přímo do chladicího boxu vrátit.
Důležitá je nepochybně i barva masa
U vepřového masa by měla být barva spíše růžová. Podobně je tomu také u masa hovězího. Mdlé barvy si ale lze všimnout i u kuřecího či krůtího masa. Podívejte se mimo jiné také na barvu tuku. Ta by měla být v bílém odstínu. Jakékoli nažloutlé kousky jsou nepochybně špatně. Žloutnoucí maso do nákupního košíku prostě a jednoduše nepatří.
Kuřecí maso: Foto Radek Štěpán
Prozkoumejte i obal a datum spotřeby
Kontrola minimální trvanlivosti výrobků je jakousi samozřejmostí. V případě masa jde o nezbytnost. Jinak je dobré podívat se i na balení masa, a to ze všech stran. Jakékoli poškození obalu je podezřelé a může mít negativní vliv na kvalitu masa.
Zdroje info: Autor, Meta, https://smakosze.pl/sprawdzil-mieso-kurczaka-z-supermarketu-azotany-ponad-3x-powyzej-normy-mj-jk-240325, https://smakosze.pl/jak-szybko-sprawdzic-swiezosc-miesa-am-170122
Test masa a kousky koupeného vepřového a kuřecího masa: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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