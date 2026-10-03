Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jde to. Jak v obchodě vybrat vždy čerstvé maso

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Znáte to. Přijdete domů z obchodu s tím, že začnete vařit oběd. Nic zvláštního, jakási klasika mnohých domácností zejména o víkendu. Když se vám ale podaří rozbalit vaničku s masem, zjistíte, že se zrovna o dvakrát čerstvé a kvalitní kousky nejedná. Nepříjemnému překvapení se přitom dá často předejít už v samotné prodejně. Maso lze do určité míry z hlediska kvality poznat. Pokud samozřejmě něco takového člověk zjistí už v obchodě, může balíček vrátit a nebude ho to nic stát.
Vepřové maso

Vepřové maso

Zdroj: Radek Stepan
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:43

Reklama
Další články z Naše zahrada
Ostružiny po sklizni potřebují jeden důležitý zásah. Správný řez rozhodne o příští úrodě
Ostružiny po sklizni potřebují jeden důležitý zásah. Správný řez rozhodne o příští úrodě
Kávová sedlina na zahradě: Kde může pomoci a kde je zbytečná
Kávová sedlina na zahradě: Kde může pomoci a kde je zbytečná

Patří mezi populární ingredienci, která je propagována v rámci efektivního využití na zahradě. Jak je to...

Nejdražší koření světa vám může kvést na záhoně: Šafrán se sklízí právě teď a stačí na to vlastní prsty
Nejdražší koření světa vám může kvést na záhoně: Šafrán se sklízí právě teď a stačí na to vlastní prsty

Kvete vám na záhoně fialový krokus, i když je venku říjen? Pak možná máte doma nejdražší koření světa....

Domácí coleslaw zvládnete. My jsme ho připravili s grilovaným kuřecím steakem
Domácí coleslaw zvládnete. My jsme ho připravili s grilovaným kuřecím steakem

Coleslaw je salát, který si člověk s chutí dá v restauracích. Doma se až tak často nepřipravuje. Je to...

Jak se postarat o růže na podzim: vyvarujte se hlubokého řezu
Jak se postarat o růže na podzim: vyvarujte se hlubokého řezu

Pokud pěstujete na své zahradě růže, je potřeba se o ně před zimou patřičně postarat. Naši předkové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.