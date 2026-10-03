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Krach manželství Ewy Farne: Po marných snahách o záchranu vztahu potvrdila rozchod

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Dennívýzva
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Zpěvačka Ewa Farna (33) na Instagramu informovala o tom, že se rozchází se svým manželem a hudebníkem Martinem Chobotem (37). Společně mají dvě děti. Syna Artura a Dceru Ellu. Pár se bral v roce 2017.
Ewa Farna a Martin Chobot se rozešli.

Ewa Farna a Martin Chobot se rozešli.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 19:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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