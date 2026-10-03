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Polštáře plné žlutých skvrn jsou líhní bakterií a roztočů. Prostředek za pár korun je vyčistí líp než drahá chemie z drogerie

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Prostředek na nádobí je pro čištění textilu přímo skvělý – a navíc vyjde jen na pár korun. Stačí ho jen správně použít a polštáře budou jako nové.
Jak odstranit žluté skvrny z polštáře: Použijte obyčejný saponát

Jak odstranit žluté skvrny z polštáře: Použijte obyčejný saponát

Zdroj: Carol M. Highsmith / Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 23:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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