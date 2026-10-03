Polštáře plné žlutých skvrn jsou líhní bakterií a roztočů. Prostředek za pár korun je vyčistí líp než drahá chemie z drogerie

Na polštářích se časem mohou objevit nevzhledné žluté skvrny způsobené usazováním prachu, nečistot, částeček kůže a potu. Povlaky na polštáře
mohou zežloutnout i po relativně krátké době používání a tradiční prací prostředky tyto skvrny ne vždy účinně odstraní. Naštěstí existuje skvělá domácí pomoc. Jak na žluté skvrny na polštářích
Žluté skvrny na polštářích jsou nejen nevzhledné, ale mohou být také živnou půdou pro bakterie a alergeny. Chcete-li tento problém účinně řešit, je nutné se
skvrnami zabývat hned, jak se objeví. Viníky vzniku těchto skvrn jsou často pot a časem nahromaděné nečistoty. Jak vyčistit polštáře saponátem
Začněte důkladným vyklepáním polštáře, abyste odstranili uvolněné peří nebo výplň. Poté ho ve studené vodě, abyste
odstranili veškeré povrchové nečistoty a namočili skvrny. Pak ve velkém umyvadle nebo vaně smíchejte půl polévkové lžíce prostředku na mytí nádobí s litrem teplé vody. Ujistěte se, že je roztok dobře promíchaný.
Ponořte polštář do roztoku prostředku na mytí nádobí a ujistěte se, že je zcela ponořený. Nechte ho namočený asi hodinu a občas vodu
rozviřte jemným stlačením a uvolněním polštáře. Po namočení polštář vyjměte z roztoku a důkladně jej opláchněte studenou vodou, dokud nezmizí všechny stopy mýdla. Zdroj fotografie: Freepik Aby byly vaše polštáře zase jako nové, nemusíte při jejich údržbě investovat do drahé chemie Zkontrolujte případné zbylé skvrny
Zkontrolujte, zda na polštáři nezůstaly žluté skvrny. Pokud přece jen některé z nich přetrvávají, bude možná nutné proces namáčení zopakovat.
Pokud lze polštář prát v pračce, vložte jej do pračky spolu s jemným pracím prostředkem. Ujistěte se, že dodržujete pokyny pro péči uvedené na štítku polštáře. Vždy také používejte šetrný cyklus praní se studenou vodou, abyste ochránili výplň.
Zdroj fotografie: Depositphotos Prostředek na nádobí je pro čištění textilu přímo skvělý – a navíc vyjde jen na pár korun Jak vysušit vyprané polštáře
Pro sušení polštáře umístěte na přímé sluneční světlo, protože přirozené sluneční světlo může pomoci polštář dále bělit a dezinfikovat. Během sušení také tuto lůžkovinu pravidelně čechrejte, abyste zajistili rovnoměrné rozložení náplně.
Další tipy pro čištění polštářů
V případě obzvláště odolných skvrn můžete do roztoku prostředku na mytí nádobí přidat malé množství bělidla. Dbejte však na opatrnost, protože
může oslabit vlákna tkaniny a mělo by se používat jen střídmě. Nezapomeňte si také ověřit skrz údaje na štítku, zda právě vás polštář použití bělidla umožňuje. A pomoci může i jedlá soda a ocet.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři