Plachetnice bez posádky číhá na Baltu na ruské lodě i ponorky. Saildrone Voyager vydrží na moři tři měsíce

Evropské státy opakovaně potřebují vědět, co se děje v mořích u jejich pobřeží. Potkávají v nich ruské lodě a ponorky při operacích, které k přátelským nepatří, a na dně nacházejí poškozené komunikační kabely i další důležitou infrastrukturu. Dánsko teď vysílá drony hlídkovat do Baltského moře, případně i do Severního. Jejich výrobce, společnost Saildrone, oznámil, že se stroje stávají součástí dánské obranné architektury.
Radar mapuje lodě v okolí, sonar míří do hloubky 300 metrů
Každý Voyager nese několik druhů senzorů a data z nich dokáže slučovat do jednoho obrazu. Hlavním okem na hladině je radar Furuno DRS4D-NXT, kterým dron mapuje lodě ve svém širokém okolí. Když se k nějakému plavidlu přiblíží, nastupuje kamera s termovizí a další přístroje.
Pod hladinu se dron dívá sonarem, který podle zveřejněných údajů zachytí objekty až v hloubce 300 metrů. Z toho dosahu se usuzuje, že by mohl odhalit i ponorky a podvodní drony. Výrobce ani Dánsko však tuto schopnost v podkladech výslovně neuvádějí, odvozuje ji až server ArmyRecognition.
Ponorky jsou proto u Voyageru spíš předpoklad odvozený z parametrů sonaru než ověřená schopnost.
Odkud bere dron energii na tři měsíce na vlnách
Voyager je v podstatě plachetnice. Vítr ho žene vpřed a sluneční energie napájí jeho přístroje, takže na moři vydrží až tři měsíce. S délkou 10 metrů jde o malé plavidlo a pohybuje se rychlostí kolem 5 uzlů.
Pět uzlů je na plavidlo pomalé tempo. Hlídkovému dronu, který má v oblasti zůstat celé měsíce, nízká rychlost tolik neubírá, protože jeho úkolem je sledovat okolí a ne někoho pronásledovat. Kromě detekčních přístrojů nese Voyager také senzory počasí.
Umělá inteligence převezme kormidlo ve chvíli, kdy vypadne signál
Se základnou je dron spojený přes satelity, k dispozici má sítě Starlink a Iridium. Dvě nezávislé satelitní služby dávají operátorům náhradní cestu, když jedna z nich přestane fungovat.
Kdyby se spojení přerušilo úplně, řízení přebírá umělá inteligence s autonomní navigací. Výpadek ovládání by podle dostupných informací neměl hlídku ohrozit.
Stínová flotila jako první adept na sledování
Konkrétní úkoly dánského námořnictva podklady nepopisují, možné využití odhaduje Armádní Zpravodaj. Podle něj se drony hodí ke sledování lodí takzvané ruské stínové flotily, které obcházejí sankce. Zaznamenat by mohly také plavidla a ponorky, které se pokoušejí narušit podmořské kabely, nebo ty, které provádějí zpravodajské akce u břehů členských států NATO.
Pro všechny tyto úkoly je podstatná doba, kterou dron vydrží v oblasti bez návratu do přístavu. Saildrone zatím oznámil čtyři Voyagery, které budou pro Dánsko hlídkovat v Baltském a případně i v Severním moři.