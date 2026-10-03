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Konvalinka, narcis i hortenzie umí otrávit. Dvacet běžných zahradních rostlin, z nichž některé škodí už na dotek

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Na seznamu jsou květiny a keře, které se v českých zahradách pěstují pro okrasu, od tulipánů až po rododendrony. Nejvíc ohrožují malé děti a domácí zvířata a u několika druhů jde o život.
Konvalinka, narcis i hortenzie umí otrávit. Dvacet běžných zahradních rostlin, z nichž některé škodí už na dotek

Konvalinka, narcis i hortenzie umí otrávit. Dvacet běžných zahradních rostlin, z nichž některé škodí už na dotek

Zdroj: Foto: Konstantin Articus - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 18:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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