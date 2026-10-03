Čínská J-10C by ruský Su-35S uviděla dřív než on ji. Ruský stroj ale do boje unese 8 tun zbraní, o 2,4 tuny víc

Su-35S i J-10C se řadí do 4,5. generace stíhacích letounů, konstrukčně však mají společného jen málo. Ruský Suchoj je těžký dvoumotorový stroj stavěný na supermanévrovatelnost. Čínský letoun od výrobce Chengdu má jediný motor, delta křídlo a patří do střední váhové kategorie. Su-35S měří na délku 21,9 metru, což je zhruba o pět metrů víc než J-10C. Armádní Zpravodaj, ze kterého srovnání vychází, upozorňuje, že výsledek jejich střetu by záležel na mnoha okolnostech a hlavně na tom, k čemu by je jejich majitelé nasadili.
Kolik pum navíc Su-35S shodí při jediném letu
Rozdíl ve velikosti se nejvíc projeví na nosnosti. Su-35S pojme až 8 tun výzbroje, J-10C 5,6 tuny. Ruský stroj tak unese zhruba o 43 procent víc, a to rozhoduje při bombardování. Oba letouny umějí nést naváděné i klouzavé pumy, Su-35S jich ale při jednom vzletu shodí víc.
Rusko má pro svůj letoun připravenou širokou nabídku střel proti pozemním, námořním a dalším cílům. U J-10C dostupné zdroje podobný výčet neuvádějí. Neznamená to nutně, že čínský stroj takovou výzbroj nemá. Jde spíš o mezeru v informacích, kvůli které nelze úderné schopnosti obou letounů poctivě porovnat. Doložit se dá jen samotný rozdíl v hmotnosti nákladu.
Radar AESA by čínskému stroji dal náskok při zaměření soupeře
V souboji dvou stíhaček se karty obracejí. Su-35S je navržený pro boj na krátkou vzdálenost, kde by mohl mít navrch. K takovému boji ale vůbec dojít nemusí. Podle serveru ArmyRecognition nese ruský letoun střely R-37M s doletem až 400 kilometrů a je vybavený radarem typu PESA.
J-10C má modernější radar typu AESA. Podle Armádního Zpravodaje by proto větší ruský letoun nejspíš zachytil dřív, než by Su-35S objevil jeho. Na čínské straně pak nastupují střely PL-15, které mají podle deníku The Guardian dosah až 300 kilometrů. O sto kilometrů delší dolet R-37M pomůže Su-35S jen tehdy, když cíl zaměří jako první, a podle údajů o radarech to bude spíš J-10C.
Čína vlastní 24 strojů, proti kterým by musela bojovat
Všechny uvedené dolety platí pro verze, které používají armády Ruska a Číny. Exportní varianty jsou ořezané a jejich střely doletí méně daleko. O kolik, to srovnání neuvádí. Právě v exportním provedení by se ale oba letouny potkaly ve válce mezi zeměmi, které je nakoupily, takže čísla 400 a 300 kilometrů v takovém střetu neplatí.
Kdyby proti sobě stály přímo Rusko a Čína, měla by Peking ještě jednu výhodu. Čínské letectvo samo provozuje Suchoje a podle Armádního Zpravodaje mají jeho piloti boj proti nim natrénovaný. Čína od Ruska koupila 24 letounů Su-35.