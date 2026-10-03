Komunistické úřady zuřily, ale Šumperák už nešlo zastavit. Lidé si plány tajně množili na světlotiskových strojích a postavili dvacet tisíc vil

Když v sedmdesátých nebo osmdesátých letech projížděl člověk českou či slovenskou vesnicí, nemohl ho přehlédnout. Mezi tradičními sedlovými střechami a starými chalupami se náhle tyčila moderní patrová vila s rovnou střechou, průběžnou lodžií a šikmými bočnicemi posetými kulatými okénky jako na zaoceánském parníku. Oficiálně se jmenoval rodinný dům typu V, ale v povědomí národa zůstane navždy zapsán jako Šumperák. Dům, jehož plány se daly koupit poštou za 840 korun a který si rodiny po celé zemi stavěly vlastníma rukama o víkendových brigádách.
Tento fenomén socialistického bydlení analyzujeme na základě spolehlivých odborných a institucionálních podkladů: z výzkumných publikací a metodických listů poválečné venkovské architektury
Národního památkového ústavu (NPÚ), ze sbírky kutilských stavebních postupů a typových projektů rodinných domů v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea (NTM) v Plasích, ze statistických šetření bytového fondu a cen stavebnin v časových řadách Českého statistického úřadu (ČSÚ), z registru ochranných známek a autorských zápisů u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a ze stavebního řádu upravujícího individuální výstavbu svépomocí podle Sbírky zákonů (stavební zákon č. 50/1976 Sb.).
Zatímco komunistický režim soustředil veškeré kapacity stavebnictví na panelová sídliště ve městech a individuální rodinné domy systematicky upozaďoval, touha lidí po vlastním bydlení se zahradou byla nezastavitelná. Protože státní projektové ústavy individuální rodinné projekty téměř nenabízely, zaplnil mezeru na trhu jediný podnikavý muž z podhůří Jeseníků. Výsledkem byla architektonická horečka, jakou moderní střední Evropa nepamatuje: v Československu vyrostlo odhadem přes dvacet tisíc Šumperáků.
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Za zrodem nejslavnějšího normalizačního domu stál
Josef Vaněk (1932–1999), technický projektant zaměstnaný v investičním oddělení šumperské nemocnice. Když v letech 1966 až 1967 navrhl pro tehdejšího ředitele nemocnice moderní vilu s předsazeným patrem, netušil, jakou lavinu spustí. Dům vzbudil obrovský ohlas u místních obyvatel a Vaněk vytušíl příležitost. Projekt upravil pod označením „typ V“ (písmeno odkazovalo na jeho příjmení) a rozhodl se jej nabídnout široké veřejnosti.
Způsob distribuce byl na podmínky socialistického Československa naprosto geniální. Josef Vaněk podal drobné řádkové inzeráty do novin – především do Mladé fronty, Kutila a Svobodného slova. Nabízel v nich kompletní typový projekt rodinného domu se schválením pro stavební řízení za jednotnou cenu
840 Kčs. Zájemci poslali peníze na dobírku a poštovní doručovatel jim přinesl tvrdý kartonový tubus s výkresy, technickou zprávou a rozpisem materiálu, se kterým stačilo zajít na místní národní výbor pro stavební povolení. Axonometrická kresba rodinného domu typu V znázorňující předsazené obytné patro nad garáží a lodžii se šikmými bočními křídly s kulatými okénky.
Plány se staly okamžitým bestsellerem. V době, kdy průměrný měsíční plat činil okolo 2 000 Kčs, představovalo 840 korun zlomek ceny, kterou by si účtoval autorizovaný architekt. Vaněk prodal tisíce sad plánů a lidé si je navíc mezi sebou nelegálně kopírovali na světlotiskových strojích ve fabrikách. Šumperák se tak šířil geometrickou řadou z vesnice na vesnici.
Lodžie přes celou šířku a lodní průhledy: Anatomie kutilského zázraku
Tajemství popularity Šumperáku spočívalo v jeho funkční dispozici, která přesně odpovídala potřebám socialistického člověka. Dům byl striktně rozdělen na dvě zóny: technické přízemí a komfortní obytné patro.
V přízemí se nacházela prostorná garáž pro rodinnou
škodovku nebo žigulíka, kotelna na tuhá paliva s uhelnou, prádelna a především dílna, bez níž se žádný kutil neobešel. Obytné patro bylo pomocí krakorců předsazeno přes půdorys přízemí, což domu dodávalo dojem lehkosti a vznášení se nad terénem. Dispozice 4+1 nebo 3+1 nabízela velkorysý obývací pokoj přes celou šířku průčelí s pásovým prosklením, odkud se vstupovalo na průběžnou lodžii. Typický rodinný dům typ V navržený Josefem Vaňkem zvaný Šumperák s charakteristickým předsunutým obytným patrem, šikmými bočnicemi s kulatými průhledy a lodžií.
Nejvýraznějším vizuálním podpisem domu byla šikmá boční křídla lodžie osazená
kulatými okénky (průhledy). Kruhové otvory o průměru třicet centimetrů lemované plechem byly čistou ozvěnou bruselského stylu a lodní estetiky přelomu 50. a 60. let. Na venkově působily jako zjevení ze západního světa a sousedé se předháněli, kdo bude mít průhledy dokonalejší. Fasádu doplňoval škrábaný břízolit v šedé či okrové barvě, obklad ze štípaného kamene a dřevěné laťování. Srovnání nákladů a parametrů: Co stálo postavit Šumperák za normalizace
Postavit rodinný dům svépomocí představovalo obrovskou finanční i fyzickou výzvu. Následující tabulka přehledně shrnuje základní technické a ekonomické parametry domu typu V v porovnání s dobovými mzdami a možnostmi financování:
Ukazatel a parametr Hodnota a provedení Dobový kontext (70. léta v ČSSR) Zastavěná plocha cca 108 m² (půdorys cca 10,6 × 10,2 m) Kompaktní čtvercový půdorys vhodný na menší parcely Užitná plocha celkem cca 175–190 m² Včetně technického suterénu, garáže a dílny Obytná dispozice 4+1 (obývací pokoj, ložnice, 2 dětské pokoje, kuchyň) Vyhovovalo čtyřčlenné až pětičlenné rodině Cena projektové dokumentace 840 Kčs (prodej na dobírku v tubusu) Zhruba 40 % tehdejší průměrné měsíční mzdy Cena stavby svépomocí 120 000 až 160 000 Kčs Zhruba 50 až 70 průměrných měsíčních platů Cena stavby na klíč (státní podnik) 280 000 až 340 000 Kčs Prakticky nedostupná varianta s několikaletou čekací lhůtou Státní nenávratná půjčka až 20 000 Kčs (při splnění podmínek) Státní podpora individuální výstavby rodinných domků Doba výstavby svépomocí zpravidla 3 až 6 let Stavba po víkendech a dovolených za pomoci rodiny
Pro srovnání: průměrná hrubá měsíční mzda v roce 1975 činila 2 300 Kčs a litr
benzínu Special stál 8 Kčs. Postavit Šumperák za 150 tisíc korun znamenalo, že rodina musela veškeré úspory po několik let směřovat do cementu, cihel a armatur a v domácnosti často sloužil i léty prověřený mixér ETA jako symbol šetrného hospodaření.
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Šumperák byl dítětem českého kutilství a stavební nouze. Sehnat oficiální stavební firmu bylo nemožné, a proto se stavělo téměř výhradně svépomocí v rámci rodinných a sousedských brigád. Scénář byl všude stejný: v pátek odpoledne se na pozemku sešli švagři, bratranci, sousedé a kolegové z práce. Míchačka běžela od rána do večera, paní domu vařila kotel guláše a práce se odměňovala basami piva, demižonem vína a slibem protislužby, až bude stavět ten druhý.
Největším rébusem byl nedostatek stavebního materiálu. Cement byl úzkoprofilové zboží a pytle se často směňovaly za protislužby se šoféry národního podniku ČSAD. Chyběly přesné tvárnice, a tak se na dvorcích míchala škvára z místních tepláren s cementem a v dřevěných formách se dusaly domácí škvárobetonové tvárnice. Ocelové traverzy I-profily na překlady a krakorce předsazeného patra se sháněly pokoutně přes známé ve fabrikách a svařovaly se na koleni.
Původní rodinný dům Šumperák v Mladči s celistvým průběžným balkonem a dřevěným zábradlím obklopený typickou zahradou normalizační éry.
Právě tato svépomocná improvizace dala vzniknout nesčetným odchylkám. Málokterý Šumperák v republice přesně odpovídal původním Vaňkovým výkresům. Někdo přidal garáž navíc, jiný zmenšil okna kvůli úspoře tepla, další nahradil pět kulatých průhledů třemi nebo je zcela vynechal. Přesto základní silueta zůstala nezaměnitelná.
Plochá střecha a tepelné mosty: Daň za normalizační modernu
Ačkoliv byl Šumperák snem tisíců rodin, bydlení v něm mělo i své stinné stránky, které vyplývaly z dobových technologických limitů. Největší slabinou byla plochá střecha s minimálním spádem. Používané asfaltové lepenky IPA po několika letech vlivem slunce a mrazu popraskaly a do podkrovních stropů začalo zatékat. V zimě museli majitelé po žebříku na střechu a odhazovat tuny sněhu, aby konstrukce nepropadla.
Druhým problémem byly masivní tepelné mosty. Předsazená železobetonová deska lodžie působila jako obrovský chladič: v zimě promrzala a v rozích obývacích pokojů pod okny kondenzovala vlhkost a kvetla plíseň. Obrovské skleněné plochy v průčelí s jednoduchým nebo dvojitým netěsným zasklením navíc znamenaly obrovské tepelné ztráty, které musel kotel na uhlí v suterénu nepřetržitě dohánět.
V devadesátých letech se Šumperák stal terčem posměchu porevolučních architektů jako symbol „podnikatelského baroka předcházející éry“ a mnoho domů utrpělo necitlivými přestavbami: majitelé na ně roubovali valbové střechy, zazdívali kulatá okénka a lodžie zasklívali. V posledních letech však přichází renesance. Mladá generace a historici architektury oceňují čistotu Vaňkova původního konceptu, velkorysé prosvětlení a poctivou kutilskou energii, která tyto domy postavila.
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Kdo byl Josef Vaněk a proč se domu říká Šumperák? Josef Vaněk (1932–1999) byl projektant ze Šumperka, který dům typu V v letech 1966–1967 navrhl pro ředitele místní nemocnice. Lidové označení Šumperák vzniklo spontánně podle města, odkud projekt pocházel a kde byl poprvé postaven.
Kolik domů typu Šumperák bylo v Československu postaveno? Přesná evidence neexistuje, protože plány se v tisících prodávaly na inzerát a lidé si je dále neoficiálně kopírovali. Podle odhadů historiků architektury a Národního památkového ústavu bylo v ČSSR postaveno přes 20 000 těchto domů.
K čemu sloužila charakteristická kulatá okénka na fasádě? Kulaté průhledy na šikmých bočnicích lodžie měly primárně estetickou funkci inspirovanou bruselským stylem a architekturou zámořských lodí. Částečně sloužily také k odlehčení boční stěny lodžie a prosvětlení balkonu z bočních úhlů.
Dům Šumperák zůstává jedním z nejpozoruhodnějších monumentů československé každodennosti. Zhmotnil sen obyčejných lidí o moderním domově s garáží a velkými okny, vyvzdorovaný navzdory režimu, nedostatku materiálu a přísnému plánování.
Zdroje fotografií Rodinný dům typ V Šumperák ve Slavkově u Brna: Martin Strachoň / wikimedia 4.0 Architektonická kresba domu typ V Šumperák: Filo / wikimedia 3.0 Rodinný dům Šumperák v obci Mladeč: V0lkanic / wikimedia 4.0