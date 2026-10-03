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Komunistické úřady zuřily, ale Šumperák už nešlo zastavit. Lidé si plány tajně množili na světlotiskových strojích a postavili dvacet tisíc vil

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Šikmá boční křídla s kulatými lodními průhledy, předsunuté obytné patro nad garáží a břízolitová fasáda. Rodinný dům typu V, kterému nikdo neřekl jinak než Šumperák, se v 70. a 80. letech stal symbolem československé kutilské nezávislosti. Jeho autor Josef Vaněk prodával plány v novinových inzerátech za pouhých 840 korun a po celé republice jich lidé svépomocí za pomoci sousedů a švagrů postavili přes dvacet tisíc.
Československý patrový rodinný dům typu Šumperák s průběžným balkonem, kulatými okénky na bočnicích a cihlovým obkladem přízemí.

Československý patrový rodinný dům typu Šumperák s průběžným balkonem, kulatými okénky na bočnicích a cihlovým obkladem přízemí.

Zdroj: Martin Strachoň / wikimedia 4.0
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 03.10.2026 19:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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