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Kávová sedlina na zahradě: Kde může pomoci a kde je zbytečná

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Patří mezi populární ingredienci, která je propagována v rámci efektivního využití na zahradě. Jak je to s použitím kávové sedliny na zahradě, a to konkrétně v tomto měsíci? Na co byste si měli dát pozor a proč?
Kávová sedlina

Kávová sedlina

Zdroj: Foto: Unsplash.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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