Spekulace se potvrdily. Ewa Farna se rozchází s manželem

Zpěvačka se nejméně v posledním roce na veřejných akcích prakticky objevovala bez manžela. Naposledy v září na premiéru reality hry Zrádci do Kongresového centra v Praze opět dorazila sama. To vše přiživovalo spekulace na sociálních sítích, že to mezi nimi neklape.
Nic na tom nezměnilo ani vystoupení Martina Chobota na koncertu Ewy v Edenu, při kterém se před mnoha tisíci fanoušků veřejně políbili.
Dnes večer Ewa Farna bohužel potvrdila, že jejich vztah nefunguje už několik měsíců. S hudebníkem Martinem Chobotem, kterého si vzala v červnu 2017 a se kterým má dceru a syna, se rozcházejí.
Česko tak čeká další velmi sledovaný rozvod, protože Farna patří v současné době mezi nejpopulárnější tuzemské zpěvačky a nejznámější celebrity. Momentálně například zasedá v porotě pěvecké soutěže Československo hledá SuperStar.
Farna: Rozhodli jsme se před několika měsíci
„Po téměř 20 letech přátelství a 13 letech společného života jsme před několika měsíci dospěli k rozhodnutí, že se rozejdeme. Zůstáváme milujícími rodiči a rodinou, která nás bude navždy spojovat,“ uvedla dnes Ewa na svém Instagramu.
Dodala, že poslední roky se snažili najít cestu, aby jim spolu bylo zase dobře. „Někdy ale věci dopadnou jinak, než si člověk v životě představoval, a vztah i přes veškerou snahu přestane fungovat,“ uvedla.
„Nejraději bychom to nemuseli řešit veřejně. Náš vztah jsme si vždycky chránili jako soukromou věc a na tom se nic nemění. Zároveň ale cítíme, že je lepší říci pár slov sami, než nechat prostor spekulacím. Žádná senzace se za naším rozhodnutím neskrývá, ani není důvodem někdo další,“ dodala zpěvačka.
Ewa Farna zároveň žádá veřejnost o respekt k soukromí své rodiny a svých dětí. „Prožili jsme spolu krásné roky, napsali pár hezkých písniček, zažili velkou lásku a máme úžasné děti. A to není vůbec málo,“ uzavírají v příspěvku, pod který se podepsali Ewa i Martin.
Zdroj: Instagram
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