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Spekulace se potvrdily. Ewa Farna se rozchází s manželem

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Zpěvačka Ewa Farna potvrdila rozchod se svým manželem, hudebníkem Martinem Chobotem. Potvrdily se tak spekulace, že mezi manžely není něco v pořádku.
Spekulace se potvrdily. Ewa Farna se rozchází s manželem

Spekulace se potvrdily. Ewa Farna se rozchází s manželem

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 19:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR Zprávy

ČRzprávy.cz jsou nezávislý lifestylový magazín s důrazem na dění ve společnosti. Přináší novinky ze života celebrit, zajímavosti z kultury a novinky z televize. Najdete u nás ale také nejdůležitější informace z dopravy, dopravních nehod a informace od hasičů a Policie ČR.

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