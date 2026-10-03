Temu influencerům zakazuje říct „zdarma“, prý kvůli filtrům sítí. Brusel firmě hrozí pokutou až šest procent obratu

Video je veřejně dostupné nejpozději od konce ledna 2026 a jeho obsah shrnuly weby Cnews a Na volné noze. Tvůrci podle nich nesmějí v reklamě použít slova „zdarma“ ani „dárek“ a místo nich mají říkat „za 0 Kč“. Důvodem jsou antifraudové filtry sociálních sítí, které by jinak video vyhodnotily jako podezřelou soutěž o ceny. Zakázané je i rozbalování zboží před kamerou, protože by mohlo ukázat chabé balení a připomenout čínský původ platformy. Už samo pravidlo o nule korun ukazuje, že Temu filtry sítí zná a vědomě je obchází.
Kolo štěstí, které musíte roztočit, než vás aplikace pustí dál
GeekBoy mluví o šesticiferných částkách za jednu spolupráci. Přesné sazby českých smluv nikdo veřejně nedoložil, takže zatím jde jen o jeho tvrzení. Všechno navíc známe ze shrnutí jiných webů. Jasný je cíl každého promo videa: dostat diváka přes unikátní kód nebo odkaz do aplikace.
Tam už podle Evropské komise pracuje „návykový design“. Síť spotřebitelských úřadů CPC ho v listopadu 2024 rozebrala v oficiálních výtkách bod po bodu. První trik je přeškrtnutá cena, za kterou nestojí žádná skutečná předchozí prodejní historie, takže sleva je vymyšlená. Druhý je nápis „poslední 2 kusy“ u zboží, které nikdy nedojde. Třetí je odpočet hodin, který se po vypršení spustí znovu. Zákazník tak spěchá kvůli termínu, který neexistuje.
Nejdál jde podle CPC nucená gamifikace. Uživatel musí roztočit kolo štěstí, aby se dostal do některé sekce nebo získal odměnu. Slevy a časově omezené akce mají i české e-shopy, hra jako podmínka vstupu do obchodu je ale jiná kategorie, a CPC ji proto řeší jako porušení spotřebitelského práva. Posledním bodem výtek jsou skryté podmínky: push notifikace slíbí odměnu a teprve v košíku se uživatel dozví, že platí až od určité hodnoty objednávky.
Proč Brusel vyšetřuje Temu i Shein ze stejného důvodu
V květnu 2024 Komise zařadila Temu mezi velmi velké online platformy podle zákona o digitálních službách (DSA). Formální řízení zahájila 31. října 2024 a zaměřila ho na čtyři oblasti. Vedle návykového designu sleduje systémy proti prodeji nevyhovujících výrobků, průhlednost doporučovacích algoritmů a přístup výzkumníků k datům. V červenci 2025 přišel předběžný závěr, že Temu podcenilo riziko nelegálních výrobků na svém tržišti. Pokud se závěry potvrdí, hrozí firmě pokuta až šest procent celosvětového ročního obratu.
V únoru 2026 otevřela Komise řízení i proti Shein, a to výslovně kvůli návykovému designu a nelegálním produktům. U AliExpressu se Brusel soustředí hlavně na průhlednost reklamy a dohledatelnost obchodníků. Temu a Shein mají tedy z pohledu regulátora nejvíc společného: obě čelí podezření z manipulativního rozhraní aplikace, nejen z prodeje závadného zboží.
Deskovka za 24 korun s poštovným a konec české firmy 4Kavky
Česká firma 4Kavky pět let vyráběla a prodávala deskové hry. Na podzim 2024 našla na Temu anglické verze svých titulů Cirkus a Ponorka za 24 korun i s poštovným. Za takovou cenu nemohl originál konkurovat. Kopie se prodávaly za zlomek toho, co stála výroba.
Firma po přibližně 15 000 prodaných hrách a 9 500 prodaných titulech japonské značky Oink Games skončila. Proti platformě s miliony prodejců a zásilkami posílanými přímo z čínských skladů nemá malý výrobce účinnou obranu. O jakém objemu je řeč, ukazují celkové počty. Do EU v roce 2024 dorazilo 4,6 miliardy malých zásilek a 91 % z nich pocházelo z Číny, tedy zhruba 4,2 miliardy balíčků.
Od 1. července 2026 dostane každá kategorie zboží v balíčku clo tři eura
EU začne u malých zásilek do hodnoty 150 eur vybírat dočasné paušální clo. Za každou odlišnou celní kategorii zboží v balíku se zaplatí tři eura, takže balík s několika druhy zboží vyjde dráž než balík s jedním. Nejpozději v listopadu 2026 má přibýt ještě manipulační poplatek. Českého zákazníka tak nejspíš čeká zdražení, protože převzít náklady do vlastní marže by Temu při jeho extrémně nízkých cenách těžko dlouhodobě uneslo.
Clo ovšem mění jen cenu. Falešné slevy, resetující se odpočty ani povinné kolo štěstí neodstraní. Na ty platí až konečné rozhodnutí v řízení podle DSA a nápravná opatření, která z něj vyplynou. To zatím nepadlo a jediný předběžný závěr z července 2025 se týká rizika nelegálních výrobků.