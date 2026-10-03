Hrad Zbirohy u Turnova: Poznejte méně známou zříceninu Českého ráje

Bránou do turisticky atraktivního Českého ráje je město Turnov. Jeho výhodou je, že je důležitým silničním i železničním dopravním uzlem. Kdo si Turnov vybere za výchozí bod do okolí, neprohloupí. Vlak ho doveze do různých koutů zdejší zajímavé krajiny s řadou přírodních i historických památek. Jednou z nich je zřícenina hradu Zbirohy, jež se nachází necelých devět kilometrů od Turnova. Takže až si ve městě turista prohlédne zámek Hrubý Rohozec, může některý další den navštívit právě Zbirohy.
hrad Zbirohy
Zdroj: Foto: Martin Mašek, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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