Ostružiny po sklizni potřebují jeden důležitý zásah. Správný řez rozhodne o příští úrodě. Ostružiny patří mezi velmi vděčné ovoce. Když mají dostatek světla, vláhy a prostoru, dokážou každé léto obsypat zahradu sladkými plody. Po sklizni ale přichází chvíle, kdy byste je rozhodně neměli nechat jen tak. Právě správný řez pomůže udržet keř zdravý, vzdušný a připravený na další sezonu.
Kdy prořezávat ostružiny po sklizni
U běžných letních odrůd plodících na dvouletých výhonech je vhodná doba pro řez po sklizni, během léta nebo na podzim. Ostružiník má totiž jednoduchý životní cyklus. Letošní zelené výhony budou plodit příští rok. Dvouleté výhony, které právě přinesly úrodu, už svůj úkol splnily a postupně odumírají. Naše redakce připomíná, že právě tady se vyplatí pořádně se podívat, co vlastně stříháte. Odplozené výhony odřízněte u země, ideálně až u koruny rostliny. Nenechávejte zbytečně vysoké pahýly, které mohou zadržovat vlhkost a poskytovat vhodné místo pro choroby. Odřezané nemocné nebo poškozené části také raději odstraňte ze záhonu.
Jak poznat staré a nové výhony
Staré odplozené šlahouny bývají dřevnatější, tmavší a po sklizni začínají postupně zasychat. Letošní výhony jsou mladší, zpravidla zelenější a právě ty si potřebujete ponechat pro příští rok. U silně rostoucích rostlin odstraňte také slabé, poškozené, nemocné nebo nevhodně rostoucí výhony. Není nutné slepě ponechávat přesně šest nebo osm šlahounů. Optimální počet závisí na odrůdě, způsobu pěstování a prostoru, který máte k dispozici. Odborné návody například pracují přibližně se třemi až osmi silnými výhony. V redakci jsme se shodli, že mnohem důležitější než počítání každého výhonu je zabránit tomu, aby byl ostružiník příliš hustý. Vzdušnější rostlina se lépe udržuje a světlo se dostane i dovnitř porostu.
Ostružiny přivažte k opoře
Máte-li popínavou odrůdu, mladé výhony po řezu přivažte k opoře. Udržujte je přehledně oddělené od starých plodících výhonů. Pěstování na drátech nebo jiné pevné opoře usnadňuje řez, sklizeň i další péči. RHS doporučuje vést nové výhony odděleně od těch, které právě plodily, aby byl celý keř přehlednější. Naše redakce si všimla, že právě tady se často rozhoduje o tom, jak pohodlná bude příští sklizeň. Když necháte mladé šlahouny bez kontroly volně přerůstat přes sebe, příští rok budete mít místo úhledného ostružiníku pořádnou změť větví.
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Hnojivo a voda: nepřehánějte to
Po sklizni může ostružiník ještě intenzivně růst, takže potřebuje především dostatek vláhy. Pokud neprší, půdu pravidelně kontrolujte a zalévejte tak, aby zůstala mírně vlhká, nikoli rozbahněná. Clemson Extension uvádí jako orientační potřebu přibližně 25 mm vody týdně v období, kdy přirozené srážky nestačí. Pomoci může také organický mulč. Vrstva přibližně 5 až 7,5 cm z dobře rozloženého kompostu, kůry nebo jiného vhodného materiálu omezuje vysychání půdy a růst plevelů. S hnojením ale zacházejte s rozumem. Není nutné automaticky přidávat velké množství fosforu a draslíku jen proto, že skončila sklizeň.
Vhodnější je řídit se kondicí rostlin a ideálně výsledkem půdního rozboru. Clemson Extension například doporučuje hnojit na začátku jarního růstu a také po sklizni, přičemž půdní test může pomoci určit skutečnou potřebu živin. V redakci jsme se shodli, že pokud nyní ostružiník pořádně prohlédnete, odstraníte odplozené šlahouny, ponecháte zdravé mladé výhony a dopřejete půdě dostatek vláhy, uděláte pro příští úrodu mnohem víc než bezhlavým přihnojováním. Pozor také na jednu důležitou výjimku. Ostružiny plodící na letošních výhonech se řežou jinak. U primokánových odrůd může být vhodné odstranit všechny výhony až u země v pozdním podzimu nebo na konci zimy, podle způsobu pěstování. Proto si před radikálním řezem ověřte, jaký typ ostružiníku máte. Jak se letos dařilo vašim ostružinám a čeká je už po sklizni řez?
Zdroje informací: Autorka, https://www.rhs.org.uk/fruit/blackberries-and-hybrid-berries/pruning-training, https://content.ces.ncsu.edu/blackberry-pruning-a-practical-guide
Náhledové foto: Pixabay
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