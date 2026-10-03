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Nejdřív stavitelé přehrady, potom dovolenkáři. Lipno měnilo ubytovny v letovisko

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Chatky, zotavovna ROH, elektrický vlak a první osobní lodě. Lipno nad Vltavou v létě 1962 už přijímalo dovolenkáře, ale nové letovisko se ještě dostavovalo. Jeho začátky ukazují, jak se krajina přehrady postupně měnila v místo pro prázdniny.
Osobní loď Adalbert Stifter na hladině Lipna.

Osobní loď Adalbert Stifter na hladině Lipna.

Zdroj: Martin2035 / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 19:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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