Nejdřív stavitelé přehrady, potom dovolenkáři. Lipno měnilo ubytovny v letovisko

Chatky, zotavovna ROH, elektrický vlak a první osobní lodě. Lipno nad Vltavou v létě 1962 už přijímalo dovolenkáře, ale nové letovisko se ještě dostavovalo. Jeho začátky ukazují, jak se krajina přehrady postupně měnila v místo pro prázdniny.
Nízká hladina Lipna znovu připomněla svět, který zmizel pod vodou.
iDNES 2. října 2026 popsal odkryté náhrobky, vorový kanál i pozůstatky starého nádraží. Na březích nového jezera však po jeho vzniku začal také jiný příběh: lidé se sem učili jezdit na dovolenou. Nové jezero, starší cesta za odpočinkem
Letní hosté do zdejšího kraje jezdili už před přehradou. Katalog odborné výstavy
Vltava – proměny historické krajiny připomíná rekreaci ve Frymburku i zimní pobyty v Nové Peci ve 30. letech. Přehrada změnila především její měřítko a podobu: po vzniku rozlehlé hladiny se oblast rychle stala oblíbeným cílem letních dovolených pod stanem. Elektrická dráha z Rybníku vedla do Lipna už od roku 1911, při budování přehrady prošla úpravami. Fotografie nádraží z roku 2010 zachycuje jeho pozdější podobu.
Vedle pláží dál pracovalo vodní dílo. Podle
historie provozu zveřejněné ČEZ se první soustrojí elektrárny rozběhlo 13. srpna 1959 a druhé 5. ledna 1960. Dovolená u českého moře tak od začátku sousedila s technikou, která nové jezero vytvořila. Lipno v létě 1962: chatka už ano, nové přístaviště ještě ne
Pro představu prvních sezón se hodí zastavit právě v Lipně nad Vltavou roku 1962.
Místní historický přehled vycházející z obecní kroniky zachycuje spodní chatový tábor dokončený v roce 1961; horní se podařilo dokončit před letní sezónou 1962. Oba provozoval podnik Restaurace a jídelny Kaplice. Na jaře téhož roku začalo sloužit centrální parkoviště s benzinovou čerpací stanicí.
Dovolenkář tedy přijížděl do místa, které mělo připravené chatové ubytování i zázemí pro motoristy. Lodě zatím využívaly provizorní přístaviště u hráze: nové betonové začalo fungovat až na jaře 1963. Nové nákupní středisko otevřelo 1. srpna 1964. První sezóny měly vlastní podobu, kterou pozdější pohlednice snadno překryjí.
Také budovy měnily účel. Závodní jídelna se proměnila v restauraci, někdejší ubytovny v rekreační zařízení. Prázdninové Lipno vyrůstalo zčásti ve stavbách, které ještě nedávno sloužily lidem budujícím přehradu.
Pokoj přes odbory a klíče od chatky
Vedle chatových táborů fungovala zotavovna ROH.
Historie její budovy uvádí první rekreanty v roce 1961. Původně zde sídlila správa stavby; kancelářské prostory se při adaptaci změnily na ubytování a jeho zázemí. Od 1. března 1962 převzalo ROH také domy čp. 35 a 36, které pak sloužily zaměstnancům i hostům.
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Výběrovou rekreaci pro odboráře a jejich rodiny organizovala ústřední správa spolu s krajskými a podnikovými orgány ROH. Pobyt v zotavovně tedy měl jiný organizační rámec než táboření pod vlastním stanem. Na břehu jednoho jezera se potkávaly různé dovolené: pokoj v rekreačním zařízení, pronajatá chatka i nocleh pod plátnem.
Vlak k jezeru jezdil dávno před přehradou
Cesta do Lipna nemusela začínat za volantem. Elektrická dráha z Rybníku byla podle
Encyklopedie Českého Krumlova otevřena už 17. prosince 1911. Původně významně sloužila zdejšímu průmyslu, zejména přepravě dřeva a papíru. V letech 1951 až 1956 prošla modernizací související se stavbou přehrady; úsek mezi Loučovicemi a Lipnem byl přeložen na levý břeh Vltavy.
Nové letovisko tak získalo spojení, jehož základ byl o několik desetiletí starší než jezero. V krajině se změnilo téměř všechno, ale železnice dál dávala cestě jasný konec: Lipno. U vody pak na kolejovou dopravu navazovala další možnost, jak poznávat okolní břehy.
Osobní loď a přívoz měly každý svůj úkol
První lodní sezóna začala 1. května 1959.
Přehled lipenské flotily uvádí dvě maďarské osobní lodě, Vltavu a Lipno. Loď Vltava byla podle dnešního provozovatele Lipno Line vyrobena v Maďarsku v roce 1958 a jezdí na jezeře od začátků lodní dopravy. Později ovšem prošla modernizací. V létě 1962 se lipenské rekreační zázemí ještě dostavovalo. Promenáda na fotografii z roku 2014 ukazuje mnohem pozdější podobu letoviska.
Lodní linka spojovala místa podél nového jezera. Pro rok 1961 historický přehled vypočítává zastávky od Lipna přes Frymburk a Dolní Vltavici až po Horní Planou. Voda tak nabídla nejen koupání, ale také cestu mezi letovisky a možnost vidět kraj z paluby.
Přívozy řešily jinou potřebu: dostat se napříč mezi břehy.
Povodí Vltavy v přehledu vodního díla uvádí, že pro jejich spojení vznikl jeden nový most a tři přívozy. Z výletní plavby a převozu se v dnešní vzpomínce může stát jediné „jeli jsme lodí“. Pro tehdejší cestování to však byly dvě odlišné služby. Do prvních sezón patří i benzinový vařič
Stanování znamenalo přivézt si vlastní zázemí. Při představě dobové výbavy stojí za pozornost malý vařič: také jeho historie pomáhá rozlišit začátek a konec 60. let.
Podniková historie Mevy uvádí malé turistické benzinové vařiče na trhu od roku 1959. Už počátkem následujícího desetiletí jejich odbyt ovlivňovalo zavádění propanbutanových lahví.
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Známé propanbutanové vařiče Mevar Turist, Solo, Camp a Sektor patří v této historii do sortimentu rozšířeného do roku 1969. Vybavení, které si spojujeme s rodinným kempováním, tedy přibývalo postupně. Benzinový turistický vařič je pro první lipenské sezóny doloženým dobovým předmětem; oblíbenou řadu z konce desetiletí nelze automaticky přibalit už do léta 1962.
Právě společné čtení těchto dat dává prvním dovoleným konkrétní podobu. V Lipně roku 1962 se už dalo ubytovat v chatových táborech nebo zotavovně, dojet vlakem a cestovat po jezeře. Část služeb teprve přibývala a měnila se i výbava pro samostatné táboření. České moře se stávalo místem prázdnin sezonu po sezoně: s dalšími klíči od chatek, upravenými budovami a novými cestami k vodě.