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Domácí coleslaw zvládnete. My jsme ho připravili s grilovaným kuřecím steakem

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Coleslaw je salát, který si člověk s chutí dá v restauracích. Doma se až tak často nepřipravuje. Je to škoda, protože nejde o nic složitého, co by zabralo nějak velkou porci času. My jsme se do toho pustili a ve finále jsme si tento salát připravili s vynikajícím šťavnatým kuřecím steakem. Recept vám samozřejmě prozradíme. Jednalo se v podstatě o rychlovku, kterou zvládne úplně každý.
Domácí coleslaw

Domácí coleslaw

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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