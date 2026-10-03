Jeden centimetrový plátek rajčete z obchodu stačí na vlastní sadbu. První klíčky vylezou z hlíny zhruba za deset dní

Celý postup se opírá o jednu vlastnost rajčete jedlého (Solanum lycopersicum, dříve vedeného i jako Lycopersicon esculentum Mill.): rajčata se mezi sebou téměř nekříží. Ze semen koupeného plodu by tedy měla vyrůst rostlina se stejnými rajčaty, jaká jste si přinesli domů. Slovo „téměř“ přitom nechává malou mezeru, protože podklad neuvádí, jak často se křížení přece jen stane, a záruku stejné úrody tak nikdo nedá.
Jak hluboko patří plátek rajčete do hlíny v květináči
Nejdřív naplňte květináč úrodnou zeminou. Z rajčete pak odkrojte plátek silný asi jeden centimetr a položte ho na povrch hlíny.
Plátek zasypte vrstvou hlíny stejně silnou, jako je on sám. Květináč mírně zalijte a přetáhněte přes něj potravinovou fólii, takže vznikne malý domácí skleník. Další práce v tu chvíli končí a zbývá jen čekat.
Po prvním páru pravých listů přichází probírka
Zhruba po deseti dnech by se v květináči měly ukázat první klíčky. Návod počítá s tím, že jich bude víc, než kolik jich chcete pěstovat dál.
Jakmile mají klíčky první pár pravých listů, je čas na probírku. Slabší rostlinky vytrhejte a ponechte jen ty nejsilnější. Ty pak přepíchněte každou do vlastního květináčku a dál se o ně starejte stejně jako o běžnou sadbu, dokud nezačnou nést plody stejné jako rajče, ze kterého vzešly.
Sklenice s vodou zkrátí čekání na klíčky
Dužina rajčat obsahuje látky, které klíčení semen brzdí. Když se jich zbavíte, semena se rozjedou rychleji, a k tomu slouží fermentace. Vyberte semena i s dužinou, dejte je do sklenice a zalijte vodou.
Sklenici nechte tři dny stát v teple. Dužina během té doby začne fermentovat, což k postupu patří. Delší lhůtu ale nepřekračujte, protože semena by mohla začít klíčit už ve vodě. Po třech dnech tekutinu slijte, semena propláchněte na sítku pod tekoucí vodou a zasaďte je do hlíny stejně jako plátek.
Podle podkladu se klíčení po fermentaci „značně“ urychlí, o kolik dní ale nepíše. Fermentace přitom sama zabere tři dny navíc, takže proti deseti dnům u plátku nejde spočítat, jestli celkové čekání opravdu klesne.
Usušená semena si klíčivost udrží až tři roky
Fermentovaných semen bývá víc, než se vejde do jednoho květináče. Zbytek usušte a schovejte na příští jaro, kdy je vysejete obvyklým způsobem.
Skladovat je potřeba v suchu a ve tmě. Takto uložená semena vydrží klíčivá až tři roky, potom klíčivost ztrácejí.