Google Mapy dostávají AI, která má zkrátit týdny práce na minuty. Stojí na 280 miliardách snímků ze Street View

Architekt napíše do pole pár vět o domě, který chce postavit na konkrétním nároží, a za chvíli dostane obrázek. Budova na něm stojí v reálné ulici, zasazená do fotografie, kterou kdysi pořídilo auto Street View. Tuhle scénu předvedl Google 22. dubna na konferenci Cloud Next v Las Vegas jako jednu ze tří novinek, které staví nad mapová data z Google Map a Google Earth.
Jedna věta v promptu stačí na vizualizaci domu v reálné ulici
Nástroj na vizualizace se jmenuje Maps Imagery Grounding a je napojený na model Gemini. Podle textového zadání vytvoří realistickou scénu ukotvenou v konkrétním místě, které Street View zachytilo. Server TechCrunch uvádí, že výsledek lze dál rozpohybovat přes video model Veo, takže z vizualizace se dá udělat i krátký záběr.
Další dva nástroje se dívají shora. „Letecké a satelitní informace“ zpracovávají snímky ve vysokém rozlišení a samy v nich hledají změny, objekty a opakující se vzory. Analytik tak nemusí ručně procházet tisíce záběrů. „Letecké a satelitní modely“ jsou hotové modely umělé inteligence vycvičené na geodatech. Umějí rozpoznat mosty, silnice, elektrické vedení nebo budovy, takže firma nemusí měsíce trénovat vlastní model.
Celek Google zastřešuje vrstvou Earth AI. Ta spojuje tři jeho cloudové služby, Earth Engine, BigQuery a Vertex AI, do jednoho prostředí.
Z týdnů na minuty slibuje Google bez jediného zveřejněného měření
Zásoba dat, ze které nástroje čerpají, je obrovská. Street View obsahuje přes 280 miliard snímků v 360° a 3D ve více než 110 zemích, takže generovaná scéna má ve většině světa pod sebou skutečnou fotografii místa. K tomu Google přidává katalog Earth Engine o velikosti několika petabajtů a údaje o více než 250 milionech míst.
Modelový příklad vypadá takto. Česká stavební firma chystá obnovu brownfieldu. Dnes vyšle lidi na obhlídku, objedná letecké snímkování, analýzu zadá specialistům na GIS a na výsledky čeká týdny. S „Leteckými a satelitními informacemi“ by snímky nahrála do cloudu a za pár minut by měla přehled o stavu budov, zeleni i příjezdových cestách. Filmová produkce by místo objíždění desítek lokací popsala scénu a nechala si navrhnout skutečná místa i s vygenerovaným náhledem. Města by mohla sledovat mosty, silnice a vedení automaticky, bez týmů inspektorů v terénu.
Tvrzení, že se týdny práce smrsknou na minuty, ale zatím nic nepodkládá. Google nezveřejnil žádné srovnávací měření a všechny tři scénáře jsou představy toho, jak by nástroje mohly fungovat. Dokud nepřijdou první data od zákazníků, je to marketingový slib, i když technologicky věrohodný.
Esri i Microsoft už umějí hodně, Google přidává kombinaci
Konkurence na tomhle poli dávno pracuje. Esri ve svém systému ArcGIS nabízí detekci objektů pomocí umělé inteligence, vytahování prvků ze snímků, analýzu změn i předtrénované modely. Za sebou má desítky let práce s 3D GIS a digitálními dvojčaty. Microsoft Azure Maps má v cloudu satelitní a letecké snímky, plánování tras, dopravní data i prostorové výpočty.
Google staví na tom, že všechno má v jednom balíčku. Generativní AI ukotvenou v obrázcích ze Street View, analýzu leteckých snímků nad vlastním petabytovým katalogem a hotové geomodely dnes podle dostupných informací spojeně nenabízí nikdo jiný.
Soukromý náhled, formulář a fakturační účet: kudy vede cesta k nástrojům
Kdo čeká novinky přímo v aplikaci, musí se podívat do jiného oznámení. Už 12. března 2026 Google představil funkci Zeptejte se Map pro konverzační hledání míst a Pohlcující navigaci, která ukazuje trasu v živějším 3D se zvýrazněnými pruhy, přechody a semafory. Tyhle funkce se do telefonů dostanou, s balíčkem z Cloud Next ale nesouvisejí.
Maps Imagery Grounding je zatím v režimu soukromého náhledu. U „Leteckých a satelitních informací“ Google nabízí jen formulář, kterým se zájemci hlásí o předběžný přístup, a termín plného spuštění neoznámil. Pro přístup je potřeba firemní účet na Google Cloud nebo Google Maps Platform s aktivní fakturací a klíčem API. Google Earth k tomu prodává placené plány Professional a Professional Advanced. Jde tedy o placenou službu pro firmy, kterou si nikdo neotevře zdarma v telefonu.
Česko má cestu ještě delší. Google na produktových stránkách opakovaně upozorňuje, že pro zákazníky s fakturační adresou v Evropském hospodářském prostoru se může lišit dostupnost, funkce i podmínky. U experimentálního vyhledávání objektů v satelitních datech výslovně uvádí, že je určené jen profesionálním uživatelům v USA. Plnou dostupnost pro český trh Google zatím veřejně nepotvrdil.