Chtěl dát kurýrům 50 Kč spropitného, přišel o peníze z účtu. Podvodný QR kód čekal přímo ve výdejním boxu

Chtěl dát kurýrům 50 Kč spropitného, přišel o peníze z účtu. Podvodný QR kód čekal přímo ve výdejním boxuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chtěl dát kurýrům 50 Kč spropitného, přišel o peníze z účtu. Podvodný QR kód čekal přímo ve výdejním boxuZdroj: Foto: Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) - Wikimedia Commons - © CC BY-SA 4.0 International. (Want to use this image?) Original publication 📤: --Donald Trung 『徵國單』 (No Fake News 💬) (WikiProject - licence CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 03.10.2026 18:27
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Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.Všechny články tohoto autora →
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