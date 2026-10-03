Řecký rozhodčí si Česko namazal na chleba. Naderiho obral o gól a za chvíli vyloučil Krejčího

3. října 2026, stadion Carlos Tartiere, 68. minuta. Matěj Sláma právě snížil na 1:2 a český tým se poprvé v zápase nadechl. Španělsko znejistělo, tribuny ztichly, momentum se přelilo na druhou stranu. Jenže pak přišlo deset minut, které zápas definitivně zlomily, a v jejich středu stál řecký rozhodčí Vassilis Fotias. Dva verdikty v rychlém sledu, oba proti Česku, oba v momentě, kdy se zdálo, že vyrovnání visí ve vzduchu.
Neuznaný gól: 78. minuta a faul, který nikdo neviděl
V 78. minutě dorážel Ryan Náderi míč do španělské sítě. Na hřišti propuklo krátké české nadšení, jenže Fotias už předtím odpískal faul na Robina Le Normanda při standardní situaci, která celé akci předcházela. Gól neplatil. Míč sice skončil v bráně, ale podle rozhodčího byla hra přerušena ještě před zakončením.
Španělský Mundo Deportivo situaci popsal jako korektní rozhodnutí s odkazem na kontakt před dorážkou. Český tým to viděl jinak. Nejhlasitěji Ladislav Krejčí.
Krejčího spirála: od protestu k červené za šest minut
Krejčí reagoval na anulaci gólu ostře. V 79. minutě, tedy minutu po neuznaném zásahu, dostal od Fotiase žlutou kartu za protesty. Byla to jeho první v zápase, ale v kontextu toho, co následovalo, se ukázala jako fatální.
V 84. minutě Krejčí držel Roberta při souboji o míč. Fotias neváhal. Druhá žlutá, následná červená, český stoper mířil do sprch. Od neuznaného gólu po vyloučení klíčového obránce uplynulo přesně šest minut.
Pravidlově šlo o standardní postup, dvě žluté karty, každá za jiný přestupek. Spor není o tom, zda rozhodčí mohl karty udělit. Spor je o přísnosti a načasování. První žlutá přišla za protesty po verdiktu, který sám o sobě budil pochybnosti. Druhá za držení, které by v jiném kontextu mohlo projít s domluvou.
Co následovalo: přesilovka a konečná
S deseti hráči na hřišti se český tým stáhl do defenzivy. Španělsko tlačilo a v 89. minutě přidalo třetí gól na konečných 3:1. Místo boje o bod šlo najednou jen o minimalizaci škod.
Fotias přitom nepřišel do Ovieda jako zavedená sudcovská autorita. Podle španělské federace RFEF to byl teprve jeho druhý zápas v Lize národů. Celý tým VAR byl rovněž řecký. Veřejně dostupné oznámení UEFA o přezkumu jeho výkonu se nám do uzávěrky nepodařilo dohledat; interní hodnocení rozhodčích organizace standardně nekomunikuje.
Česko na dně bez bodu
Porážka ve Španělsku nebyla izolovaná rána. Po třech kolech má český tým na kontě nulu.
Skóre 2:7, nula bodů, poslední místo ve skupině. Ve stejný večer navíc Anglie rozstřílela Chorvatsko 7:0, takže česká ztráta se okamžitě propsala i do boje o třetí příčku; Chorvatsko má tři body, Česko žádný.
Krejčí kvůli vyloučení automaticky vynechá příští soutěžní zápas, jak stanovuje článek 60 pravidel Ligy národů. Tím zápasem je duel na Wembley proti Anglii 6. října. Bez klíčového stopera, bez bodů, s bilancí, která tlačí na poplach.
Oficiální reakce FAČR ani trenéra Santiho Denii k výkonu rozhodčího nebyla v době psaní veřejně dostupná. Hřiště v Oviedu ale řeklo dost. Šest minut stačilo na to, aby se otevřený zápas změnil v další českou nulu, a tentokrát s trpkou příchutí, že to nemuselo dopadnout takhle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl