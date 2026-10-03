Zamražená cuketa vydrží klidně 2 roky a chutná jako čerstvá. Většina lidí ale dělá jednu chybu, která ji změní v vodnatou kaši

Cukety patří mezi nejoblíbenější a zároveň nejzdravější plody, které jsou vynikající k přípravě slaných i sladkých pokrmů.
Jestli se vám v letošním roce podařilo vypěstovat opravdu bohatou úrodu, ale už vám dochází inspirace a nápady, jak je využít, vyzkoušejte tento geniální trik. Zamražená cuketa vám v mrazáku vydrží klidně až do příští sklizně. Jak zpracovat cuketu
Naštěstí existuje velké množství vynikajících receptů, jak cuketu co nejlépe využít. Čím větší však její úroda je, tím větší je pravděpodobnost, že se jí přejíte.
Abyste se tomuto problému vyhnuli, zkuste část úrody zamrazit. Pokud při tomto procesu budete dodržovat určitá pravidla, vydrží vám uložená několik dalších měsíců a budete ji mít po ruce připravenou ihned k dalšímu použití. Na co si dát při zmrazování cuket pozor
Důležitým krokem je výběr vhodných kousků. Ideální jsou cukety mladé, které mají tenké slupky a neobsahují tolik semen.
Starší a větší plody budete muset v případě použití napřed oloupat a dužinu se semínky vydlabat. Navíc tak přijdete o velké množství vitamínů, které jsou v slupce uloženy. Vybírejte rovněž zdravé a nijak nepoškozené kusy. Zdroj fotografie: Pixabay Příprava cukety na zamražení Zamražené kostičky třeba do polévky
Na začátku vždy
cukety důkladně omyjte vodou, zbavte všech nečistot, a poté nechte důkladně vysušit. Dále jednoduše nakrájejte na libovolně velké kousky a vložte do uzavíratelného sáčku vhodného do mrazáku. Lze do něj přidat i mrkev a další druhy zeleniny a mít tak zeleninovou směs připravenou k přípravě polévky či jiného pokrmu. Cuketová kolečka mají univerzální použití
Dalším způsobem, jak cuketu snadno zmrazit, je nakrájet ji na tenká kolečka. Tento způsob zvlášť ocení milovníci
zapečené cukety s rajčaty, mozzarellou nebo jiným sýrem. Postupujte obdobně jako v prvním případě, jen cuketu nejprve nakrájejte na tenká kolečka. Opět vložte do uzavíratelného sáčku a nechte zamrazit. Kdykoliv si tak budete moci tuto vynikající pochoutku připravit. Nastrouhaná cuketa nezabere příliš místa
Tuto metodu oceníte zvlášť v případě, že vám v mrazáku dochází místo, protože se díky své konzistenci vejde téměř do jakéhokoliv volného prostoru.
Podle libosti nastrouhejte cuketu najemno nebo nahrubo a zbavte se přebytečného množství vody. Poté vložte do připravených sáčků a dejte zmrazit. Nezapomeňte z nich vytlačit co nejvíc vzduchu, aby zabíraly co nejméně místa. Zamražená cuketa vám vydrží uložená klidně i po celý rok.
https://youtu.be/VrzG4SoXoKU?si=1JOiB8e_CNS8ZNw7
Jak zamrazit cuketu na zimu
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři