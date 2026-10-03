Ulomený klíč trčí v zámku a zámečník by si řekl až o stovky korun. Pomoct může sponka, lepidlo i plátek z pily

Postup vybírejte podle toho, co máte zrovna u sebe. Kancelářská sponka nebo náhradní klíč bývají po ruce skoro vždycky. Vteřinové lepidlo najdete ve většině domácností. Silný magnet se zámečnickým olejem a plátek do lupínkové pily jsou výbava kutilské dílny nebo kůlny s nářadím. Pokud stojíte před zamčenou garáží a dílna je za jejími dveřmi, zbývají vám první dvě možnosti.
Na co je dobrý náhradní klíč, když ten zlomený vězí uvnitř
Náhradní klíč zasuňte do zámku a úlomek jím vytlačte na druhou stranu. Stejně dobře poslouží obyčejná kancelářská sponka, kterou nosí v tašce nebo v autě skoro každý.
Se sponkou postupujte takto. Nejdřív ji roztáhněte do dlouhého rovného drátku. Ten zasuňte do klíčové dírky a zkuste úlomek vytlačit ven. Když se nepohne, drátek vytáhněte, ohněte ho do tvaru písmene U nebo L a celý pokus zopakujte.
Vteřinové lepidlo vytáhne úlomek, pokud nepřeženete jedinou věc
Kromě vteřinového lepidla poslouží i jiné kvalitní lepidlo. Naneste ho v tenké vrstvě na lom té části klíče, která vám zůstala v ruce. Pak ji zasuňte do zámku, přitiskněte k úlomku a nechte oba kusy spojit. Slepený klíč potom vytahujte pomalu a opatrně.
Celá metoda stojí na množství lepidla. Když ho naneste víc, než je potřeba, cestě k zámečníkovi, který si řekne až o stovky korun, se už nevyhnete. Ze čtyř postupů je to jediný, u kterého neúspěch situaci zhorší, a proto lepidlu patří až místo za sponkou.
Proč se před magnetem vyplatí stříknout do zámku olej
Na třetí postup potřebujete silný magnet a zámečnický olej. Olej vstříkněte do zámku úzkou trubičkou, aby se snížilo tření a úlomek se snáz pohnul.
Potom přiložte magnet ke klíčové dírce a pomalu s ním pohybujte ze strany na stranu. Rychlost tady nepomůže, rozhoduje trpělivost. Jak dlouho bude trvat, než úlomek vyjede, se dopředu odhadnout nedá.
Plátek z lupínkové pily, jehla i špendlík poslouží stejně
Kdo má přístup k nářadí, může sáhnout po plátku do lupínkové pily. Zámek nejprve důkladně promažte, pak plátek opatrně vložte do klíčové dírky a zatlačte. Úlomek by měl vyjít ven bez potíží. Pokud plátek nemáte, použijte jehlu nebo dlouhý špendlík.
Jestli můžete ze dveří vyjmout celou vložku zámku, existuje ještě postup se dvěma šroubováky. Pracuje se s nimi na vyjmuté vložce, takže se nemusíte strefovat do klíčové dírky ve dveřích.