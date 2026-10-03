Apple vás nutí platit za iCloud, ale existuje lepší alternativa. Žádné předplatné nevyžaduje

Formálně vás samozřejmě nikdo nenutí. Jenže 5 GB nestačí ani na jednu kompletní zálohu průměrně používaného iPhonu, natož na synchronizaci fotek, kontaktů a dokumentů. Apple to ví a nabízí řešení: 50 GB za 25 Kč, 200 GB za 79 Kč, 2 TB za 249 Kč měsíčně. Platíte každý měsíc, rok co rok, bez konce. Existuje ale cesta, jak si data z iPhonu spravovat lokálně, na vlastním počítači, bez měsíčních poplatků. Jmenuje se DearMob iPhone Manager a funguje jako lokální správce záloh, přenosů a migrace dat. Za jednorázovou platbu.
Proč vás Apple tlačí do cloudu
Celý ekosystém je nastavený tak, aby byl iCloud výchozí volbou. Zálohy jdou automaticky do cloudu, fotky se synchronizují přes iCloud Photos, dokumenty přes iCloud Drive. Lokální alternativa existuje (Finder na Macu, aplikace Apple Devices na Windows), ale Apple ji záměrně omezuje.
Konkrétní příklad: jakmile zapnete iCloud Photos nebo Apple Music, ve Finderu zmizí možnost ručně synchronizovat fotky a hudbu s počítačem. Sdílení souborů přes Finder funguje jen u aplikací, které výslovně podporují File Sharing. A plnou lokální zálohu sice vytvořit lze, ale neumožňuje selektivní obnovu jednotlivých kategorií dat. Chcete obnovit jen kontakty? Z běžné zálohy to nejde jako samostatná operace, musíte obnovit celou zálohu.
Výsledek je předvídatelný. Uživatel si řekne, že 25 Kč měsíčně za pohodlí stojí. Pak přidá rodinu, víc fotek, větší zálohy, a najednou platí 79 nebo 249 Kč. Ročně to u tarifu 200 GB vychází na 948 Kč, u 2 TB na bezmála 3 000 Kč.
Co přesně DearMob iPhone Manager nabízí
DearMob iPhone Manager je desktopový program pro Windows a Mac, který komunikuje s iPhonem přes USB kabel nebo Wi-Fi. Zvládá přes 15 typů dat: Fotky a videa – export v původním rozlišení se zachováním EXIF dat, podpora Apple ProRAW, volitelný převod HEIC do JPG Hudba, podcasty, zvonění – import i export bez synchronizačního mazání, které znáte z iTunes Kontakty, zprávy, kalendáře, záložky, hlasové poznámky Zálohy – plné i selektivní, s možností šifrování a uložení na externí disk Migrace – přenos dat 1:1 ze starého iPhonu na nový
Podle aktuálních technických specifikací výrobce software podporuje iOS 26 i řadu iPhone 17 včetně modelů Pro, Pro Max a Air. Na produktové stránce už je zmíněna i připravovaná podpora iOS 27 a iPhone 18, což naznačuje aktivní údržbu projektu.
Důležitá poznámka: čeština v rozhraní programu není. Výrobce uvádí angličtinu, němčinu, francouzštinu, japonštinu, korejštinu a čínštinu.
Kolik to stojí a kdy se to vyplatí
Klíčové je rozlišit dvě varianty licence.
DearMob nabízí roční předplatné Premium 365 a jednorázovou Lifetime licenci. Právě ta druhá je varianta bez předplatného: zaplatíte jednou a máte přístup k plným funkcím i budoucím aktualizacím. Aktuální cena Lifetime licence činí 29,95 €, což při kurzu ECB z 28. září 2026 (24,397 Kč/EUR) odpovídá přibližně 731 Kč. V košíku se může připočíst místní daň.
Srovnání s iCloudem v přepočtu na české koruny:
Varianta Měsíční náklad Roční náklad Bod zvratu oproti DearMob (731 Kč) iCloud+ 50 GB 25 Kč 300 Kč cca 29 měsíců iCloud+ 200 GB 79 Kč 948 Kč cca 9 měsíců iCloud+ 2 TB 249 Kč 2 988 Kč necelé 3 měsíce
Kdo platí za 200GB tarif, ušetří oproti licenci DearMob už v prvním roce. U 2TB tarifu se licence zaplatí za necelé tři měsíce. Výrobce navíc nabízí 30denní garanci vrácení peněz.
Bezplatná verze DearMobu existuje také, ale funguje na principu kreditových bodů (100 denně). Body se odečítají za jednotlivé úkony: backup stojí 50 bodů, export fotky 2–4 body, video do 100 MB až 30 bodů. Pro jednorázové vyzkoušení stačí, pro reálnou práci s tisíci fotek nikoli.
Co DearMob nenahradí, a na co si dát pozor
Bylo by nefér tvrdit, že DearMob plně nahrazuje iCloud. Nenahrazuje. Průběžná synchronizace fotek mezi iPhonem, iPadem a Macem? To umí jen cloud. Rodinné sdílení úložiště, funkce Skrýt můj e-mail, HomeKit Secure Video, iCloud Drive jako sdílený pracovní prostor? Na to potřebujete iCloud+.
DearMob dává smysl uživatelům, kteří chtějí
lokální archiv pod vlastní kontrolou: pravidelné zálohy na disk, hromadný export fotek do počítače, přesun dat na nový iPhone bez cloudu. Kdo chce bezobslužnou synchronizaci mezi zařízeními, ten u iCloudu zůstane a bude platit.
Z hlediska soukromí: podle
zásad ochrany soukromí Digiarty nesbírá přenášené soubory ani hesla k šifrování. Sbírá ale webovou analytiku, registrační údaje a při aktivaci šifrovaně odesílá identifikátory hardwaru a licence. Nejde o nulový sběr dat, ale o omezenou telemetrii; samotné fotky a zálohy zůstávají na vašem disku.
Jedno riziko stojí za zmínku: licence je vázaná na jeden počítač a při přesunu na nový stroj vyžaduje reaktivaci přes internet. Co by se stalo, kdyby firma Digiarty ukončila provoz, dokumentace neříká. Už uložené zálohy by zůstaly na disku, ale nová aktivace by mohla být problém.
Kdo si spočítá roční útratu za iCloud a zjistí, že platí hlavně za pohodlí zálohování, má teď konkrétní čísla i konkrétní nástroj. Za cenu tří měsíců 2TB tarifu získá doživotní licenci a data pod vlastní střechou.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík