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Apple vás nutí platit za iCloud, ale existuje lepší alternativa. Žádné předplatné nevyžaduje

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Apple dává v iCloudu zdarma pouhých 5 GB. Kdo má iPhone s fotkami a zálohami, narazí na limit během pár týdnů a platí od 25 Kč měsíčně výš.
Bílý iPhone, fotky, iCloud

Bílý iPhone, fotky, iCloud

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 21:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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