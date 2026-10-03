Americký B-21 Raider vyjde zhruba na čtvrtinu ceny legendárního B-2. Do pumovnice mu ale vejde jen polovina nákladu

Když chtějí Spojené státy ukázat, že ve vzduchu vládnou, sahají po strategických bombardérech, a hlavně po stroji B-2 Spirit od firmy Northrop. Jeho nástupce B-21 Raider z dílny Northrop Grumman vypadá na první pohled velmi podobně, protože tvary obou letadel do velké míry určuje stealth. Nový stroj bude menší a výrazně vyspělejší.
Proč Američané nedostavěli víc než jednadvacet strojů B-2
Do výzbroje se B-2 dostal v roce 1997 a postaveno jich bylo jen jednadvacet. Dnes jich slouží devatenáct. Původní plány počítaly s větší flotilou, zastavily je ale extrémně vysoké náklady a také zjištění, že tolik letadel letectvo nepotřebuje.
Devatenáct kusů je na nejvýkonnější bombardér světa malé číslo a o velikosti flotily rozhodly z velké části peníze.
Mezitím se proměnila globální rovnováha sil i bezpečnostní situace. Americké letectvo proto potřebuje další stealth bombardér a nechalo postavit B-21 Raider. Ten má časem vystřídat B-2 i další stroje a v současnosti prochází řadou testů.
Za první kusy Raideru chce výrobce nejvýš 550 milionů dolarů
Northrop Grumman označuje B-21 za první létající bombardér šesté generace. U prvních kusů garantuje pevnou cenu, která nemá překročit 550 milionů dolarů, tedy zhruba 11,8 miliardy korun. Cena B-2 se pohybuje kolem 48,4 miliardy korun, takže starší bombardér vychází přibližně čtyřikrát dráž.
Na straně B-21 ovšem stojí strop, který výrobce slibuje jen pro první kusy. Čtyřnásobný rozdíl tak zatím vychází z příslibu firmy a o ceně pozdějších letadel nic neříká.
Firma k tomu slibuje novou generaci stealth, díky které má být B-21 ještě nenápadnější než B-2. Údržba má být mnohem snazší a otevřená architektura má usnadnit modernizaci i zapojení nových zbraní.
O pět metrů kratší, se dvěma motory a jedinou pumovnicí
Nejvíc je vidět rozdíl ve velikosti. B-2 měří na délku 21 metrů a jeho křídla mají rozpětí 52,4 metru. B-21 je dlouhý 16 metrů a rozpětí má 40 metrů. V obou rozměrech tak nový letoun dosahuje zhruba tří čtvrtin velikosti předchůdce.
Ubyly i motory. B-2 jich má čtyři, Raideru stačí dva.
Nejvýrazněji se zmenšila nosnost. Do dvou pumovnic B-2 se vejde 18 tun nákladu, jediná pumovnice B-21 pojme 9,1 tuny, tedy zhruba polovinu. Kdyby B-21 jednou nesl pumu GBU-57, vezl by jen jednu, zatímco B-2 jich unese dvě. Rozměry se zmenšily na tři čtvrtiny, nosnost na polovinu, a v tom je nový bombardér proti starému jednoznačně slabší.
Bombardér by mohly chránit doprovodné drony i laser proti střelám
Rozměry a nosnost Raideru jsou známé, u další výbavy jde zatím jen o očekávání. Od B-21 se čeká, že ponese novou výzbroj. Příkladem je AGM-181 LRSO, která se má stát novou americkou střelou s plochou dráhou letu s jadernou hlavicí.
B-21 je digitální letoun a zřejmě bude spolupracovat s doprovodnými drony. Ty by mu mohly pomáhat, a dokonce ho chránit. Do budoucna se nevylučuje ani instalace zbraní, které by ničily přilétající střely, například laseru.