Pilot ukázal, jak stísněný je kokpit B-2 Spirit: rozkládací lůžko i toaleta pro lety dlouhé až 44 hodin

Strategický bombardér Northrop B-2 Spirit ve tvaru létajícího křídla poprvé vzlétl v roce 1989, kdy ještě trvala studená válka. Plné operační schopnosti mu server Airforce-Technology přiznává až od roku 2003. Od prvního letu do chvíle, kdy byl letoun naplno nasaditelný, tedy uběhlo čtrnáct let. Charakteristický tvar, podle kterého B-2 Spirit pozná i laik, slouží schopnosti stealth, díky které se protivník proti bombardéru jen obtížně brání.
Kde si posádka zdřímne, když let trvá skoro dva dny
Za běžných okolností sedí v B-2 Spirit dva lidé, pilot a velitel letu. Výjimečně se k nim přidává třetí člen posádky. Jeden z pilotů ve videu popsal kokpit jako místo, kde je relativně málo prostoru a kde se posádka skoro nemůže pohybovat. Zároveň ukázal, že se tam dá rozložit malé provizorní lůžko, na kterém si jeden z dvojice může zdřímnout. Na palubě je také toaleta.
Nejdelší let B-2 Spirit trval 44 hodin, tedy necelé dva dny. Při takové misi je možnost spánku nutnost.
Podle webu The Aviationist má každý ze dvou členů posádky vlastní řídicí páku, takže se v pilotáži mohou střídat. Před každým z nich jsou tři multifunkční displeje a doplňují je systémy pro komunikaci a zaměřování zbraní. Z kokpitu je špatný výhled ven, a posádka proto často létá podle dat z přístrojů, například z radaru, který umí mapovat terén.
Hluboko zapuštěné motory a rychlost těsně pod hranicí zvuku
B-2 Spirit pohánějí čtyři motory General Electric F118-GE-100. Žádný z nich nemá přídavné spalování, které jinak k bojovým letounům patří. Bombardér ho nepotřebuje, protože létá podzvukovou rychlostí. Nejvýš dosáhne Mach 0,95, tedy 95 procent rychlosti zvuku.
Druhý důvod souvisí se stealth. Přídavné spalování produkuje vysoké teploty, které by letoun prozradily. Motory jsou navíc zapuštěné hluboko uvnitř letounu, a tím se eliminuje jeho infračervená stopa.
Dvě pumy GBU-57A/B převážily oficiální nosnost celého letounu
Výzbroj nese B-2 Spirit ve dvou vnitřních pumovnicích. Stealth si letoun zachová jen tehdy, když zůstane všechna výzbroj uvnitř. Oficiálně se do každé pumovnice vejde 9 000 kg, některé zdroje připouštějí víc.
Nasazení protibunkrových pum GBU-57A/B ukazuje, že oficiální čísla neodpovídají skutečnosti. Jedna taková puma váží 13 600 kg a bombardér jich nesl dvě, dohromady tedy 27 200 kg. Je to o 9 200 kg víc, než kolik by podle oficiálních údajů unesly obě pumovnice dohromady (2 × 9 000 kg). Zároveň to o 200 kg přesahuje celkovou nosnost B-2 Spirit, která činí 27 000 kg a počítá i s výzbrojí zavěšenou zvenku.
Server Armádní Zpravodaj připouští i jiné vysvětlení. Letoun mohl startovat s menším množstvím paliva, aby byl lehčí, a během letu pak častěji tankovat. Každá pumovnice ovšem v obou případech pojala 13 600 kg, takže oficiálních 9 000 kg na pumovnici skutečné možnosti bombardéru podhodnocuje.
Kolik kilometrů B-2 Spirit uletí, než musí tankovat?
Velkou část letounu zabírají palivové nádrže. Podle amerického letectva B-2 Spirit na jedno natankování uletí až 9 600 km. Při dálkových misích proto opakovaně doplňuje palivo z tankovacích letadel, bez kterých se strategické bombardování neobejde.
Flotila je malá. Vyrobilo se 21 kusů, jeden byl zničen při nehodě v roce 2008 a další vyřadili ze služby po nehodě v roce 2022.
Americké letectvo počítá s tím, že B-2 Spirit postupně nahradí modernější Northrop Grumman B-21 Raider. Nový bombardér má podobný tvar a bude o něco menší.