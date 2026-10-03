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Nejdražší koření světa vám může kvést na záhoně: Šafrán se sklízí právě teď a stačí na to vlastní prsty

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Kvete vám na záhoně fialový krokus, i když je venku říjen? Pak možná máte doma nejdražší koření světa. Pravý šafrán pochází z krokusu setého, který kvete od poloviny října zhruba tři týdny. Na sklizeň nepotřebujete žádné nářadí, stačí vlastní prsty a trocha trpělivosti.
Nejdražší koření světa vám může kvést na záhoně: Šafrán se sklízí právě teď a stačí na to vlastní prsty

Nejdražší koření světa vám může kvést na záhoně: Šafrán se sklízí právě teď a stačí na to vlastní prsty

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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