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Jak rozmrazujete maso? Špatně? Může k vám dorazit i sanitka

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Čas od času vložíme maso do mrazáku. Buď nám ho zbude moc, nebo koupíme větší množství masa kvůli výhodné ceně. Ať už je situace jakákoli, hodně důležité je v případě masa nejen jeho správné zmrazení, ale hlavně rozmrazení. To může být kamenem úrazu. My se proto podíváme podrobněji na to, jak bychom maso neměli nikdy rozmrazovat. Pokud tak učiníme, mohli bychom se setkat s velmi nepříjemnými zdravotními následky.
Mražené maso

Mražené maso

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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