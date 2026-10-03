Skoro nezničitelná pokojovka patří k posteli: zelenec čistí vzduch od šesti škodlivých látek včetně formaldehydu

Zelenec chocholičnatý (Chlorophytum comosum) se uvádí mezi rostlinami, které čistí vzduch od benzenu, formaldehydu, xylenu, toluenu, amoniaku a trichlorethylenu. Pro ložnici je důležitá ještě druhá vlastnost: sám do vzduchu žádné škodlivé látky nevylučuje. Slabinou celé té pověsti je chybějící míra. Kolik vzduchu jedna rostlina zvládne nebo kolik kusů by na pokoj bylo potřeba, se nikde neuvádí, takže označení „nejúčinnější“ zatím stojí jen na délce seznamu látek.
Jediné místo v bytě, kam zelenec raději nestavte
Zelenci vyhovuje rozptýlené světlo i polostín, což v praxi znamená skoro jakékoli okno. Výjimkou je jižní strana. Na jižní parapet bez zastínění nepatří, protože přímé slunce rostlinu ničí.
S teplotou starosti nemá. Celoročně mu stačí 15 až 25 °C, takže nepotřebuje zvláštní zimní stanoviště s jinou teplotou než v létě.
Proč zapomnětlivému pěstiteli odpustí víc než pečlivému
Na kořenech zelence rostou zásobní hlízy s vodou. Když proto váháte, jestli zalít, je bezpečnější počkat: vynechaná zálivka mu uškodí méně než přelití. Pověst rostliny, kterou skoro nejde zabít, stojí hlavně na těchhle hlízách. Nejvíc ho tak ohrožuje majitel, který to s konví myslí příliš dobře.
Na jaře a v létě stačí zalévat dvakrát týdně. V zimě lze frekvenci snížit až na polovinu, tedy zhruba na jednu zálivku týdně. Přesná potřeba záleží na tom, kde zelenec přezimuje.
Každé jaro pár úkonů a k tomu včas vypěstovaný nástupce
Jaro je u zelence jediné období, kdy se mu musíte věnovat víc. Přesazuje se a případně prořezává jednou ročně, právě na jaře, a častěji to obvykle není potřeba. Ve stejné době mu prospěje dusíkaté hnojivo.
Ani dobrá péče ale nezabrání tomu, aby velmi stará rostlina vytáhla a ztratila tvar. Řešení nabízí zelenec sám. Na bočních výhonech mu vyrůstají dceřiné rostlinky, ze kterých se nejsnáz množí. Vyplatí se proto mít v záloze menší kusy a starou rostlinu jimi časem nahradit.
Ledviník snese přesušení, které by jiné kapradiny zabilo
Zelenec není na čištění vzduchu sám. Mezi rostliny vhodné do ložnice patří také levandule lékařská, lopatkovec, jasmín pravý a vavřín vznešený, kterému se říká i vavřín ušlechtilý. U tchýnina jazyka, známého také jako tenura, se doporučují konkrétní druhy, Sansevieria cylindrica a Sansevieria trifasciata. Ani u jednoho z nich ovšem není uvedeno, kolik toho zvládne, takže je mezi sebou ani se zelencem nelze seřadit.
Kapradiny čistí vzduch jako celá skupina, ať si vyberete kterýkoli druh. Do bytu se hodí třeba parožnatka, žebrovice hrbatá, srpovice, sleziník hnízdovitý, netík, pelea nebo ledviník.
Pro začátečníka je z nich nejméně náročný ledviník (Nephrolepis). Vystačí si s minimem světla a přežije i krátkodobé přesušení, které by většina jiných kapradin nepřežila. Na čas sice ztratí ozdobný vzhled, ale do několika týdnů se znovu zazelená.