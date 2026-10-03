WhatsApp zabírá zbytečně i několik gigabajtů. Uvolněte místo v telefonu, o které vás okrádá

Otevřete si v telefonu nastavení úložiště a podívejte se, kolik místa WhatsApp zabírá. U aktivních uživatelů, hlavně těch, kteří jsou ve více skupinách, to klidně mohou být jednotky gigabajtů. Přitom nejde o samotné textové zprávy, které zabírají minimum místa. Problémem jsou automaticky stahovaná média: fotky z rodinných skupin, přeposílaná videa nebo dokumenty z pracovních chatů. WhatsApp může podle nastavení tato média stahovat na pozadí, aniž byste na ně museli klepnout. Na iPhonu k tomu přibývá ještě jedna vrstva: aplikace umí příchozí média ukládat rovnou do Fotek, takže stejný soubor může být uložený jak v datech WhatsAppu, tak v systémové knihovně Fotek. Přesnou hodnotu zabraného místa si každý zjistí přímo v aplikaci: Nastavení → Úložiště a data → Spravovat úložiště. Číslo nahoře na obrazovce řekne víc než jakýkoliv odhad.
Jak přesně vás WhatsApp připravuje o místo
Mechanismus je prostý a funguje na obou platformách. WhatsApp má v nastavení sekci automatického stahování médií, rozdělenou podle typu připojení: mobilní data, Wi-Fi a roaming. Podle oficiální nápovědy WhatsApp lze nastavit automatické stahování fotek, videí, zvukových souborů a dokumentů. Pokud jste toto nastavení nikdy neměnili, aplikace může stahovat více typů médií automaticky.
Na Androidu je situace o něco komplikovanější. Funkce Viditelnost médií určuje, zda se stažené soubory z WhatsAppu zobrazí také v galerii telefonu. Na iPhonu zase existuje volba Uložit do fotek, která příchozí média ukládá také do systémové aplikace Fotky. V takovém případě může stejný soubor zabírat místo jak v úložišti WhatsAppu, tak ve Fotkách.
A pak jsou tu přeposílané soubory. WhatsApp sám ve správě úložiště zvýrazňuje velké a často přeposílané položky jako hlavní kandidáty k mazání. Právem. Jedno přeposlané video v HD kvalitě může mít desítky megabajtů a ve skupině s dvaceti lidmi se podobných souborů nasbírá rychle.
Úklid na iPhonu: fotky, duplikáty a opatrnost
Na iPhonu začněte přímo ve WhatsAppu. Cesta Nastavení → Úložiště a data → Spravovat úložiště zobrazí celkový objem dat i jednotlivé chaty seřazené podle velikosti. Po otevření konkrétního chatu uvidíte média, která zabírají nejvíce místa. WhatsApp navíc umí rozpoznat některé duplicitní položky a nabídne jejich hromadné smazání.
Klíčové kroky pro iPhone:
- Vypněte ukládání do Fotek: Nastavení → Chaty → Uložit do fotek. Tím zabráníte automatickému ukládání budoucích médií do Fotek. Už existující kopie ve Fotkách to nesmaže, ty musíte odstranit ručně.
- Omezte automatické stahování: Nastavení → Úložiště a data → Automatické stahování médií. Vypněte automatické stahování videí a dokumentů alespoň při používání mobilních dat, případně i úplně.
- Mažte velké soubory: Ve Spravovat úložiště klepněte na konkrétní chat a smažte položky, které nepotřebujete.
Pozor na krajní řešení. Podle podpory Apple může smazání celé aplikace odstranit i data, která v ní nejsou zálohovaná. Bez předchozí zálohy tak můžete přijít o historii chatů a další data.
Úklid na Androidu: mezipaměť, galerie a Files by Google
Android nabízí víc cest k úklidu. Kromě správy úložiště přímo ve WhatsAppu můžete sáhnout i do systémového nastavení.
- Vymažte mezipaměť: Nastavení telefonu → Aplikace → WhatsApp → Vymazat mezipaměť. Podle nápovědy Androidu se tím smažou jen dočasná data, nikoliv data aplikace. Je to bezpečný první krok, pokud chcete uvolnit část místa bez mazání chatů a médií.
- Vypněte viditelnost médií: Ve WhatsAppu Nastavení → Chaty → Viditelnost médií. Média z WhatsAppu se přestanou zobrazovat v galerii. Už stažené soubory tím ale automaticky nesmažete.
- Omezte automatické stahování: Stejně jako na iPhonu můžete vypnout automatické stahování videí a dokumentů, případně další typy médií.
- Použijte Files by Google: Aplikace může nabídnout nástroje pro vyhledání a odstranění nepotřebných souborů včetně médií z WhatsAppu. Stačí otevřít sekci Clean a projít nabízené položky. Je to jednodušší než ruční procházení složek.
Důležité rozlišení: Vymazat mezipaměť je bezpečné a odstraňuje pouze dočasná data. Vymazat úložiště už odstraní data aplikace a může vést ke ztrátě lokálně uložených chatů a dalších údajů, pokud nejsou zálohované. To jsou dvě zásadně odlišné volby.
Proč se místo zaplní znovu a jak tomu předejít
Jednorázový úklid problém nevyřeší, pokud necháte výchozí nastavení beze změny. Každá další fotka nebo video se podle nastavení může stáhnout automaticky a cyklus začne nanovo. WhatsApp navíc podporuje odesílání médií v HD kvalitě, která mohou zabírat výrazně více místa než standardně komprimované soubory.
Dává smysl zavést si jednoduchou rutinu: po každé vlně větších médií, například po dovolené, rodinné oslavě nebo školní akci, otevřít Spravovat úložiště a projít největší položky. U aktivních skupin stojí za to kontrolu dělat jednou měsíčně. Nejúčinnější prevencí ale zůstává omezení automatického stahování. Kdo si nechá automaticky stahovat jen to, co skutečně potřebuje, ušetří řádově víc místa než ten, kdo jednou za čas všechno hromadně maže.
WhatsApp sám může upozornit na nedostatek místa v telefonu, ale čekat na podobné upozornění není ideální. Do té doby se úložiště může postupně plnit. Lepší je WhatsApp předběhnout a jednou za čas zkontrolovat, co vám v telefonu skutečně zabírá nejvíc místa.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman