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WhatsApp zabírá zbytečně i několik gigabajtů. Uvolněte místo v telefonu, o které vás okrádá

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WhatsApp si v tichosti ukládá fotky, videa i dokumenty, o které jste nikdy nežádali. Zjistěte, kde přesně se schovávají a jak je smazat.
Telefon, WhatsApp

Telefon, WhatsApp

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 19:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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