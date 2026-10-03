Hřiby a kozáky z vlastní zahrady jsou možné, stačí i jediný strom. Houbaři radí dva postupy, jak je zasít

Češi jsou národ houbařů, a tak se otázka, jestli jde mít hřiby nebo kozáky přímo za domem, mezi zahrádkáři objevuje pořád znovu. Odpověď zní ano, pokud mají houby správné prostředí. Lesní houby vždy žijí v symbióze s bakteriemi na kořenech stromů a každý druh má v oblibě jiný strom.
Kozák patří k bříze a hřib k dubu. Droždí strom nenahradí
Které houby se na zahradě mohou uchytit, určuje to, co na ní roste. Názvy to napovídají samy: kozák březový, hřib dubový, hřib smrkový. Bez odpovídající dřeviny nemá smysl začínat. Majitelé menších pozemků se ale nemusejí bát, protože často stačí jediný strom.
Na internetu koluje návod, který se bez stromu obejde. Potřebné mikroorganismy mají houbám dodat kvasnice, které jsou samy mikroskopickými houbami. Klobouky se podle něj rozmixují nebo rozmačkají a smíchají s droždím, slámou nebo ovesnými vločkami. Houbařské rady to odmítají jednoznačně: kvasnice lesním houbám nevyhovují a žádná taková směs fungovat nebude.
Zralé klobouky, ze kterých se už sypou výtrusy, jsou základ obou metod
Obě metody začínají s houbařským atlasem v ruce. Z něj zjistíte, které houby přirozeně rostou pod dubem, bukem nebo břízou, a právě takové pak v lese nasbíráte. Brát se mají velké, zralé klobouky, ze kterých už padají výtrusy.
Jednodušší postup spočívá v tom, že klobouky rozhodíte pod strom, klidně nakrájené na menší kusy, a místo pak vydatně zaléváte. Druhý postup dá víc práce. Klobouky se rozmixují s vodou, u kořenů vybraného stromu se vyhloubí malé důlky a kaše se nalije do nich. Podhoubí se tak má uchytit rychleji.
Pro vyšší úspěšnost druhé metody mluví jen „některé zdroje“ a samotná rada je formulovaná slovem „údajně“, takže žádné doložené srovnání za ní nestojí. Oběma postupům podle houbařů pomůže lesní hrabanka, kterou si na zahradu přinesete, a oba vyžadují pravidelnou zálivku.
Kromě zalévání smíte pod stromem jen vytrhávat plevel
Jakmile jsou výtrusy nebo kaše v zemi, začíná období, kdy se má dělat co nejméně. Půda pod stromem nesmí nikdy vyschnout, jinak ji nechte na pokoji. Neorejte ji a nijak jinak ji neupravujte.
Klid se týká i toho, co se na zahradě děje. Místo by si neměly vybrat děti na hraní a nemělo sloužit ani k odpočinku domácích mazlíčků. Jediný zásah, který houbaři kromě zálivky výslovně doporučují, je pletí.
Na rodinné zahradě to znamená vyčlenit kus prostoru pod stromem na roky dopředu a hlídat, aby tam nikdo nešlapal.
Kolik let uplyne od výsevu do prvního hřibu
Když se všechno povede, mohou se první klobouky ukázat za dva až tři roky. Houbařské rady samy dodávají, že jde o teorii. Podhoubí dokáže v zemi růst celé roky, než nad povrch vyžene první houbu. Navíc není jisté, jestli se na zahradě vůbec podaří napodobit podmínky, jaké mají houby v lese.
Plné košíky ze zahrady jsou tedy možné, žádný termín ani záruka k nim ovšem neexistují.
Pro začátečníky bez zkušeností s pěstováním hub doporučují houbaři hlívu ústřičnou, která poroste téměř všude.