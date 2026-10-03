Myš v domě nemusíte zabíjet. Vyžene ji lžíce kuchyňské soli s březovým dehtem a pár kapkami mátového oleje

Nezvaný host se většinou prozradí sám. Po domě se objeví trus, v noci je slyšet šramot a na věcech přibývají okousané okraje. Myš neškodí jen tím, co rozkouše. Po domě zanechává zápach a trusem roznáší bakterie a viry. Jednat se vyplatí hned při prvních stopách, dokud se v domě nezabydlí.
Domácí odpuzovač od čtenářky z Trojanovic potřebuje tři přísady
Hlodavci hledají potravu čichem, a ten je zároveň jejich nejslabším místem. Některé pachy jsou pro ně tak silné, že je nesnesou a utečou. Na tom stojí recept, který do redakce magazínu Chalupáři-Zahrádkáři poslala paní Jarmila P. z Trojanovic. Jednu lžíci soli smíchejte s březovým dehtem a přidejte několik kapek mátového aromatického oleje. Do směsi namočte vatové tamponky a rozložte je tam, kde se myši pohybují. Redakci, která návod zveřejnila, se tenhle postup osvědčil.
V dávkování má návod mezeru. Z formulace „lžíce soli a březového dehtu“ nejde poznat, zda se dehtu přidává také celá lžíce, nebo méně. Pověst obyčejné soli navíc ve skutečnosti nese směs tří přísad. Který z pachů myši odhání, recept neuvádí. Chybí v něm také údaj, jak často je potřeba tamponky vyměnit.
Kdo nemá březový dehet po ruce, může podle Chalupářů-Zahrádkářů sáhnout po čpavku.
Proč myš z živolovné pasti nestačí vypustit za plotem
Když se myši už usadily a pach je nevyhnal, zbývá past. Klasická dřevěná past myš usmrtí. Živolovná past ji jen uvězní a zvíře pak můžete vypustit. Kdo do živolovné pasti nechce investovat, může si ji podle návodu Chalupářů-Zahrádkářů vyrobit z plastového kbelíku.
Myš je malá, ale inteligentní a cestu zpátky do domu si dokáže najít. Odnést ji proto musíte opravdu daleko. Kolik to je, doporučení neříká. U rady, na které stojí celý smysl živolovné pasti, je chybějící vzdálenost to nejslabší místo.
Špek, hořká čokoláda nebo ořechy zaberou až po úklidu spíže
Past funguje jen tehdy, když do ní myš vleze. Prvním krokem podle magazínu Living.iPrima proto není návnada. Nejdřív je potřeba odebrat hlodavcům všechno ostatní jídlo. V domě nesmí zůstat otevřené zásoby potravin a stejně tak volně ležící krmivo pro psa, kočku nebo jiná domácí zvířata. Myš, která se nají jinde, nemá důvod jít do pasti.
Když je spíž zavřená, roste šance, že návnadě neodolá. Magazín ProŽeny doporučuje dát do pasti kousek špeku nebo slaniny, hořkou čokoládu nebo ořechy.