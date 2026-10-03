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Nainstalovali si do PC program, který jim doporučil „investiční poradce“. Za chvíli jim z účtu zmizelo přes 400 tisíc korun

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Dennívýzva
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Dva senioři z Rakovnicka přišli o úspory poté, co na pokyn falešného poradce vpustili cizího člověka do počítače, a pak se přihlásili do bankovnictví.
Senioři u laptopu

Senioři u laptopu

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 20:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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