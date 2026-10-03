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Američané zaplatili dvě miliardy dolarů za jediné letadlo. Tento astronomicky drahý zabiják má přitom na radarech menší odrazovou stopu než běžný pták

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Se svou cenou přes dvě miliardy dolarů za jediný vyrobený kus je strategický bombardér Northrop Grumman B-2 Spirit nejdražším letounem, jaký kdy vzlétl k obloze. Na rozdíl od všech konvenčních letadel nemá trup, vodorovné stabilizátory ani svislou ocasní směrovku a ve vzduchu připomíná obří černý bumerang. Koncepce čistého létajícího křídla však nebyla pouhým designovým rozmarem: představovala jedinou možnost, jak vymazat obří letoun z nepřátelských radarů, ačkoliv za tuto neviditelnost muselo letectvo zaplatit extrémní aerodynamickou nestabilitou, kterou drží při životě pouze desítky mikroprocesorů.
Černý stealth bombardér Northrop Grumman B-2 Spirit bez svislých ocasních ploch letící nad mraky

Černý stealth bombardér Northrop Grumman B-2 Spirit bez svislých ocasních ploch letící nad mraky

Zdroj: Staff Sgt. Bennie J. Davis III / Wikimedia volné dílo
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 19:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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