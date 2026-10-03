Švédský Gripen E, který Česko odmítlo, je nedoceněný stroj. Proti F-35A stojí o čtvrtinu méně a dosáhne Machu 2

Gripen E patří mezi letouny 4,5. generace a vychází z typu JAS 39C, se kterým dnes létá české letectvo. Výrobce Saab o něm tvrdí, že si poradí s pokročilými hrozbami díky elektronickému boji, avionice, kterou sám označuje za revoluční, a umělé inteligenci. Jde o tvrzení výrobce, která se ze zveřejněných dat ověřit nedají. Ověřit se dá nosnost, rychlost, dolet a cena, a právě v nich lze švédský stroj porovnat s francouzským Dassault Rafale a s Lockheed Martin F-35A Lightning II, pro který se Česko nakonec rozhodlo.
Nejlehčí ze tří strojů vezme ve zbraních skoro polovinu vzletové hmotnosti
Každý ze tří letounů je postavený jinak. Rafale má dva motory, Gripen E i F-35A si vystačí s jedním. Dvojice motorů dává francouzskému stroji nejvyšší nosnost zbraní ze všech, 9,5 tuny. F-35A unese 8,2 tuny a Gripen E 7,7 tuny, takže za americkým letounem zaostává o půl tuny a za Rafale o 1,8 tuny.
Pohled na maximální vzletovou hmotnost výsledek mění. Gripen E jí má 16 500 kg, tedy zhruba polovinu z 31 800 kg, které uvádí F-35A. Švédský letoun tak ve zbraních pobere přibližně 47 % své maximální vzletové hmotnosti. U Rafale vychází tento podíl na 39 % a u F-35A na 26 %. Vzhledem ke své velikosti je tedy Gripen E nejvydatnějším nosičem výzbroje z celé trojice.
Na druhu výzbroje tolik nezáleží. Všechny tři stroje nesou zbraně západního typu, často úplně stejné a s podobnými vlastnostmi. Zásadní rozdíl je jinde: Gripen nebyl konstruován pro pumy ani střely s jadernou hlavicí, kdežto oba jeho konkurenti je nést mohou.
O tisíc kilometrů dál než americká F-35A doletí švédský Gripen E
V maximální rychlosti vede Gripen E. Dosáhne Machu 2, což odpovídá zhruba 2 470 km/h. Rafale zvládne Mach 1,8, tedy přibližně 2 220 km/h, a F-35A Mach 1,6, asi 1 960 km/h. Švédský stroj je tak v nejvyšší rychlosti o zhruba 510 km/h rychlejší než americký.
Podobné je to s doletem. Gripen E uletí až 3 200 km a F-35A až 2 200 km. Bojový dolet amerického letounu, tedy vzdálenost, na kterou může s výzbrojí vyrazit, je 1 090 km. Nejdál ze všech doletí Rafale, až 3 700 km.
Americký letoun naopak vystoupá výš. Jeho dostup je 18 288 m, zatímco Gripen E se zastaví mezi 15 452 a 16 500 m. Radar s aktivním elektronicky řízeným anténním polem AESA mají všechny tři: F-35A typ AN/APG-81, Rafale Thales RBE2-AA a Gripen E Leonardo ES-05 Raven.
Proč může Gripenu E uškodit, že ho chtějí jen tři země
Průměrná cena jednoho Gripenu E činí 1,29 miliardy Kč, u F-35A je to 1,72 miliardy Kč. Švédský letoun tedy v průměru stojí o 430 milionů korun méně, což je čtvrtina ceny amerického stroje. Rafale vychází na 1,612 až 1,935 miliardy Kč. Cena se ovšem podle sjednaných podmínek posouvá o jednotky až desítky procent, takže čtvrtinový rozdíl v průměrné ceně může vyjednávání z velké části smazat a o nákupu sám rozhodnout nemusí.
U provozních nákladů má podle dostupných podkladů nejspíš navrch Rafale. Žádné číslo, které by tento odhad podepíralo, ale k dispozici není, a tak zůstává otevřenou otázkou. Gripen E zato umí startovat a přistávat na provizorních plochách v mnohem horším stavu, než jaký snesou oba konkurenti.
Skutečná slabina švédského stroje leží v počtu zákazníků. Kromě Švédska si ho objednaly jen Brazílie a Thajsko a zájem projevuje ještě Peru. Malá flotila oproti konkurenci výrazně komplikuje a prodražuje budoucí modernizace, ať je letoun v parametrech jakkoli dobrý.
Stealth: vlastnost, kterou Gripen E ani Rafale nenabídnou
F-35A je letoun 5. generace. Kromě technologie stealth, která ho činí hůře zjistitelným pro radary, je připravený spolupracovat s drony, sdílí data v širokém rozsahu a nese moderní senzory. Spolupráci s drony, sdílení dat i moderní senzory mají sice i stroje 4,5. generace, ale v nižší kvalitě, a stealth chybí oběma úplně.
Z toho plyne i výhled do budoucna. Gripen E a Rafale jsou dnes kvalitní letouny, ale během několika let nejspíš zastarají, protože oblohu ovládnou stroje 5. a 6. generace. Totéž platí pro americký letoun jen částečně, protože do 5. generace už patří. Gripen E, který Saab odvodil z dnešního českého JAS 39C, zůstává spolu s Rafale v generaci 4,5.