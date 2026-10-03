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Švédský Gripen E, který Česko odmítlo, je nedoceněný stroj. Proti F-35A stojí o čtvrtinu méně a dosáhne Machu 2

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Česká armáda dala přednost americkým stíhačkám a švédskou nabídku odmítla, stejně jako řada dalších států. Novému Gripenu to na kvalitách neubírá. V tabulkových parametrech drží krok s francouzským Rafale a v několika předčí i amerického favorita, jeho slabina leží mimo kokpit.
Švédský Gripen E, který Česko odmítlo, je nedoceněný stroj. Proti F-35A stojí o čtvrtinu méně a dosáhne Machu 2

Švédský Gripen E, který Česko odmítlo, je nedoceněný stroj. Proti F-35A stojí o čtvrtinu méně a dosáhne Machu 2

Zdroj: Foto: Alan Wilson - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 18:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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