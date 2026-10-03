Pomalá chytrá televize nemusí do šrotu. Samsung, LG i Sony radí tři kroky, první trvá nejvýš dvě minuty

Postup se stupňuje a každý další krok smaže víc než ten předchozí. Restart nesáhne na nic z toho, co jste si nastavili. Vymazání mezipaměti odstraní dočasné soubory jedné aplikace. Tovární reset vezme hesla, aplikace i seznam kanálů. Má proto smysl začít od nejjemnějšího kroku a k tvrdšímu sáhnout, až když ten mírnější nepomohl.
Pohotovostní režim drží v paměti chyby, které vyčistí až zásuvka
Když televizi vypnete ovladačem, přejde jen do pohotovostního režimu. V paměti jí zůstanou dočasná data, chybové stavy i procesy, které se nedokončily. Většina oficiálních návodů proto začíná obyčejným restartem z menu, případně podržením tlačítka napájení na ovladači.
Důkladnější je vytáhnout kabel ze zásuvky a chvíli počkat. Jak dlouho, se výrobci neshodnou. Samsung zmiňuje i 30 sekund, Google TV uvádí minutu a Sony dvě minuty. Za tu dobu se vybijí kondenzátory a paměť se vymaže do čistého stavu. Kdo nechce dohledávat, který údaj platí pro jeho model, počká dvě minuty a vyhoví všem třem doporučením najednou. Účty, aplikace ani osobní nastavení se přitom nesmažou.
Podpora Google TV doporučuje hned po zapnutí udělat ještě dvě věci: zavřít aplikace otevřené v poslední době a zkontrolovat, jestli na pozadí neběží aktualizace systému nebo některé aplikace. Rozběhnutá aktualizace umí televizor dočasně zbrzdit stejně jako přeplněná mezipaměť.
Jedno kliknutí navíc vás odhlásí z Netflixu
Když restart pomohl jen na chvíli nebo zlobí jedna konkrétní služba, přichází na řadu mezipaměť (cache). Do ní si každá aplikace ukládá dočasné soubory, aby příště naběhla rychleji. Když se mezipaměť rozroste nebo poškodí, aplikace naopak zamrzá, padá nebo se načítá donekonečna.
Na Samsungu se systémem Tizen vede cesta přes Nastavení, Podporu a Péči o zařízení do Správy úložiště. Tam vyberete aplikaci a v jejích Detailech najdete volby Clear Cache a Clear App Data. Novější modely mají navíc funkci Device Care, která jedním kliknutím spustí rychlou diagnostiku a optimalizaci. Televize Sony a další přístroje s Android TV nebo Google TV mají stejnou volbu v Nastavení pod Aplikacemi. Stačí zobrazit všechny aplikace, vybrat tu problémovou a zvolit Vymazat mezipaměť.
U LG s webOS oficiální návody samostatnou položku pro mazání mezipaměti nenabízejí. Doporučují problémovou aplikaci smazat dlouhým stiskem OK na ikoně a volbou Smazat, pak ji nainstalovat znovu, zkontrolovat připojení k síti a uvolnit paměť odstraněním aplikací, které nepoužíváte. Majitel LG tak má k dispozici o jeden jemný krok méně než majitel Samsungu nebo Sony.
Hned vedle mezipaměti stojí v nabídce smazání dat aplikace. Tahle volba odstraní všechno včetně přihlášení a vrátí aplikaci do stavu po instalaci, takže do Netflixu nebo HBO Max budete znovu zadávat heslo. Začínejte proto vždy mezipamětí. Pevný interval pro čištění výrobci neuvádějí a doporučují ho podle příznaků, tedy když aplikace opakovaně padá, hlásí nedostatek paměti nebo se vleče. U hodně používané televize má smysl projít aplikace jednou za několik měsíců.
Po továrním resetu přijde dalších 10 až 15 minut zadávání hesel
Když potíže přežijí restart i čištění aplikací, zbývá tovární reset. Televizor po něm vypadá jako po vybalení z krabice. Zmizí uložená hesla, účty streamovacích služeb, nainstalované aplikace, nastavení sítě i seznam naladěných kanálů.
Samsung má reset v Nastavení pod položkou Obecné a dál Obnovit. LG s webOS 6.0 a novějším ho umisťuje o úroveň hlouběji: Nastavení, Obecné, Systém a Obnovit počáteční nastavení. Na Sony a Google TV vede cesta přes Nastavení, Systém a Obnovit k volbě Obnovit tovární data.
Samotné obnovení trvá několik minut. K tomu si připočtěte dalších 10 až 15 minut na přihlášení do Wi-Fi, do účtu výrobce nebo Google a do každé streamovací služby zvlášť. Google TV umí část nastavení vrátit přes účet Google, služby třetích stran ale většinou chtějí heslo zadat ručně. Kdo nemá hesla k Netflixu, HBO Max a Disney+ po ruce, zaplatí za tovární reset hlavně časem.
Co o vině televize prozradí test přes mobilní hotspot
Když televizor zůstane pomalý i po továrním resetu, chyba nejspíš není v softwaru. LG to u starších modelů s webOS před verzí 3.5 přiznává otevřeně. Připomíná jejich omezenou paměť a slabší podporu novějších webových technologií. Hardware takové televize už na dnešní aplikace nestačí.
Obě příčiny pomůže rozlišit jednoduché pravidlo. Když zlobí jediná aplikace a po přeinstalování se srovná, šlo o software. Když nefunguje nic ani po resetu, ani po připojení přes mobilní hotspot místo domácí Wi-Fi, výrobci už zákazníka posílají do servisu nebo na zákaznickou podporu.