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Pomalá chytrá televize nemusí do šrotu. Samsung, LG i Sony radí tři kroky, první trvá nejvýš dvě minuty

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Netflix, který se načítá deset sekund, a obraz, který se trhá při přepínání aplikací, ještě neznamenají konec televizoru. Většinu zpomalení spraví nastavení, které má každý Samsung, LG nebo Sony, a nic za to nezaplatíte. Nejdřív je potřeba poznat, jestli zlobí jedna aplikace, nebo celý systém.
Pomalá chytrá televize nemusí do šrotu. Samsung, LG i Sony radí tři kroky, první trvá nejvýš dvě minuty

Pomalá chytrá televize nemusí do šrotu. Samsung, LG i Sony radí tři kroky, první trvá nejvýš dvě minuty

Zdroj: Foto: LG전자 - licence CC BY 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 18:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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