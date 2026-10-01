Kdo vymazává formu na bábovku jen máslem, dělá chybu. Cukráři používají 1 jiný trik a bábovka se vyklopí vždycky celá

Nejvíc práce s bábovkou bývá někdy až u dřezu. Z rýh formy se drhnou kousky kůrky, které měly zdobit talíř, a hotový věnec má na boku ošklivou jizvu. Příčina přitom většinou vznikne dřív, než se bábovka vůbec dostane do trouby, a cukráři ji dokážou spolehlivě odstranit.
Co dělat, když bábovka nechce ven
Čerstvě upečená bábovka je uvnitř ještě měkká a snadno se láme. Postavte ji proto i s formou na mřížku a dejte jí zhruba 10 až 15 minut. Jak chladne, trochu se smrští a od kovu se pustí. Pak na formu položte talíř, přes chňapky ho k ní přitiskněte a celé to naráz převraťte.
Když ani potom nevyklouzne, pomůže obyčejná kuchyňská utěrka. Pusťte na ni studenou vodu, pořádně ji vyždímejte a přehoďte ji přes převrácenou formu. Za pár minut chlad těsto od stěn většinou odlepí.
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Tyhle postupy ale jen zachraňují situaci. O tom, jestli bábovka vyklouzne celá, se většinou rozhodlo už ve chvíli, kdy jste formu mazali.
Proč máslo formu spolehlivě neochrání
Po másle sáhne většina domácností automaticky, protože ho má po ruce a bábovka po něm krásně voní. Potíž je v jeho složení. Obsahuje sice nejméně 80 procent mléčného tuku, zbytek však tvoří hlavně voda, a to až 16 procent.
Máslo obsahuje až 16 procent vody, a proto v rozpálené troubě nevytvoří souvislou ochrannou vrstvu. Ilustrační foto. Zdroj: Los Muertos Crew / Pexels.
V rozpálené troubě se voda z tenké vrstvy odpaří a tuk za sebou nenechá souvislý povlak. Na místech, kde ochrana chybí, se těsto připeče a při vyklápění se utrhne. Nejvíc to pocítíte u forem s hlubokými ornamenty, protože v každém záhybu se těsto může zachytit.
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Cukrářka Pavlína Berzsiová, která radila posluchačům Českého rozhlasu, to vysvětluje jednoduše. O tom, jestli bábovka vypadne celá, rozhoduje hlavně tuk a posyp hraje až druhé housle. Formu proto mažte tukem, který v sobě vodu nemá.
Milovníci másla nemusejí o jeho vůni přijít. Stačí sáhnout po přepuštěném másle, kterému se říká ghí. Při jeho výrobě se voda odpaří a bílkoviny se oddělí, takže tuk v něm tvoří přes 99 procent. Stejně dobře poslouží obyčejné vepřové sádlo nebo ztužený rostlinný tuk na pečení.
Tuk na vymazání formy Voda v tuku Jak si vede ve formě Máslo až 16 procent krásně voní, v troubě ale nenechá souvislý povlak a těsto se může připéct Přepuštěné máslo (ghí) odpaří se při výrobě zůstane skoro čistý tuk s máslovou vůní Sádlo téměř žádná patří k nejspolehlivějším Ztužený rostlinný tuk téměř žádná patří k nejspolehlivějším Přečtěte si také: Rychlovarná konvice nebo hrnec na plotně: Měření ukázalo, co spolkne víc energie. Výsledek mnohé zaskočí
Když je tuková vrstva v pořádku, na posypu už tolik nezáleží. Poslouží hrubá mouka stejně jako jemná strouhanka. Pro kakaové těsto zvolte kakao, kůrka pak zůstane jednolitě tmavá.
Pasta, kterou si cukráři míchají do zásoby
Profesionální cukráři v zahraničí zašli ještě dál. Tuk a mouku smíchají předem do hladké pasty, které se v americké cukrařině přezdívá „cake goop“.
Stejné díly hladké mouky, neutrálního oleje a ztuženého rostlinného tuku prošlehejte, dokud nevznikne bílá jednolitá hmota. Štětcem jí pak formu natřete a vysypávat už nemusíte. Americká cukrářka Liz Marek upozorňuje, že přehnaně silná vrstva může nadělat víc škody než užitku, takže stačí tenký a rovnoměrný nátěr.
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Pasta vydrží v uzavřené nádobě v lednici. Umícháte ji tedy jednou a sáhnete po ní pokaždé, když budete péct.
Mazání, které se nevyplatí uspěchat
Stejně důležité jako volba tuku je, v jakém stavu ho na formu nanášíte. Studený tuk se po plechu trhá a v ornamentech po něm zůstanou holé kousky kovu, na kterých se těsto při pečení chytí. Postupujte proto takhle:
Tuk vyndejte z lednice s předstihem, aby byl mazlavý. Když spěcháte, krátce ho ohřejte, dokud se nezačne tavit. Naneste ho štětcem a důkladně ho dostaňte do všech prohlubní vzoru. Nevynechte horní okraj formy ani komín uprostřed. Formu s čerstvým nátěrem nechte krátce odpočinout v chladu, pět minut v lednici bohatě stačí. Ztuhlá vrstva pak posyp přidrží rovnoměrněji. Nasypte do formy trochu mouky nebo strouhanky a naklánějte ji, dokud posyp nepokryje celý vnitřek. Nakonec formu obraťte a pár ťuknutími se zbavte všeho, co se nepřichytilo. Přečtěte si také: Kolik si vydělá pokladní v supermarketu za celý měsíc i s příplatky za svátky? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Zdroje: https://regiony.rozhlas.cz/cim-je-nejlepsi-vymazat-a-vysypat-formu-na-babovku-7414487, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-vymazat-vysypat-formu-na-dokonalou-babovku-budte-peclivi-nespechejte, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1slo, https://www.thekitchn.com/cake-goop-23744420, https://sugargeekshow.com/cake-goop-recipe/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/cim-se-vysypava-forma-na-babovku-rady-a-tipy/, https://www.hospodynkam.cz/navody/cim-vymazat-formu-na-babovku-a-jak-ji-vyklopit/