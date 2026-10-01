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Kdo vymazává formu na bábovku jen máslem, dělá chybu. Cukráři používají 1 jiný trik a bábovka se vyklopí vždycky celá

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Dennívýzva
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Nejvíc práce s bábovkou bývá někdy až u dřezu. Z rýh formy se drhnou kousky kůrky, které měly zdobit talíř, a hotový věnec má na boku ošklivou jizvu. Příčina přitom...
Kdo vymazává formu na bábovku jen máslem, dělá chybu. Cukráři používají 1 jiný trik a bábovka se vyklopí vždycky celá

Kdo vymazává formu na bábovku jen máslem, dělá chybu. Cukráři používají 1 jiný trik a bábovka se vyklopí vždycky celá

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 05:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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